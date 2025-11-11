Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 16:32

Врач объяснил, как бойцы ВСУ заражаются газовой гангреной

Врач Кондрахин: бойцы ВСУ заражаются газовой гангреной через почву

ВС Украины ВС Украины Фото: Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины заражаются газовой гангреной при попадании в рану грязи из почвы, заявил NEWS.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин. Он отметил, что инфекция развивается стремительно и представляет собой тяжелое осложнение боевых травм. По его словам, вероятность заражения увеличивается в условиях отсутствия медицинской помощи.

Газовая гангрена, [которая «косит» бойцов ВСУ], — это клостридиальная инфекция, которая живет непосредственно в почве. То есть как только грязь попадает в рану и она не обрабатывается, вероятность заражения становится высокой, особенно при отсутствии медпомощи. Инфекция распространяется быстро, особенно если человеку ушили и плохо обработали рану. Это типичная история, связанная с боевыми действиями. Кстати, газовая гангрена может возникать и в гражданской сфере, потому что почва, которая нас окружает, кишит инфекцией, — пояснил Кондрахин.

Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ произошла вспышка газовой гангрены — опасной инфекции, приводящей к летальному исходу в 100% случаев при отсутствии своевременного лечения. Медики связывают это с затяжным характером боевых действий и проблемами с оперативной эвакуацией раненых с поля боя.

