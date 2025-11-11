Мужчина потратил более 45 млн рублей на «красивый пресс»

Блогер из северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян по фамилии Хао потратил около $560 тыс. (более 45,3 млн рублей) на инъекции гиалуроновой кислоты, чтобы создать искусственный пресс, передает South China Morning Post. На данный момент он уже сделал примерно 40% от запланированных 10 тыс. инъекций.

Хао признался, что обратился к услугам косметологов, так как не смог достичь желаемой «идеальной мускулатуры» только с помощью тренировок. Он также заявил, что, если его накачанный пресс не исчезнет в течение трех лет, он намерен подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса на звание обладателя «самого долговечного искусственного пресса из гиалуроновой кислоты».

Медицинский специалист Ли Цзялунь отметил, что действия Хао могут представлять угрозу для его здоровья. Он подчеркнул, что многократное введение гиалуроновой кислоты может привести к повреждению кожи и некрозу кровеносных сосудов. Более того, после инъекций могут уменьшиться естественные мышцы, так как гиалуроновая кислота и филлеры могут оказывать давление на мышечные ткани и разрушать костную структуру.

Ранее жительница Англии оказалась в реанимации после инъекции дешевого препарата для похудения. Женщина сделала укол по совету подруги, заплатив за средство 70 фунтов (7,4 тыс. рублей). Через несколько минут после инъекции у нее начались тошнота, головокружение и головная боль. Врачи опасались отказа органов и подключили ее к капельнице.