01 декабря 2025 в 13:53

В Минздраве рассказали о схеме лечения ВИЧ с уколом раз в полгода

Возможность лечить ВИЧ одной инъекцией раз в полгода уже существует и заменяет прежнюю схему с «горстью таблеток», сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус на пресс-конференции «ВИЧ: знание против страха». Он уточнил, что подобный подход является лишь началом в лечении больных, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы читали в новости, что есть средство лечения, которое дает возможность делать укол раз в полгода. Но это пока только начало этой работы, поскольку к этому уколу нужно пить схемы лечения, — отметил инфекционист.

Мазус во время пресс-конференции также сообщил, что в России на учете по ВИЧ состоят 920 тыс. человек. По его словам, эпидемический процесс остается под стабильным контролем, а динамика продолжает снижаться, в том числе по смертности.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что каждый третий россиянин, а именно 37% от населения всей страны в 2024 году прошли обследование на наличие ВИЧ-инфекции. Он так же отметил, что охват антиретровирусной терапией достиг 90,5% среди пациентов с ВИЧ и превысил целевые показатели государственного плана.

