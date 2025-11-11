Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 15:17

Обвиняемый в подрыве «Севпотоков» украинец пожаловался на сокамерников

Обвиняемого в подрыве «Северных потоков» украинца держат со сторонниками ИГ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обвиняемый в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» гражданин Украины Сергей Кузнецов утверждает, что его содержат в итальянской тюрьме вместе с подозреваемыми в связях с группировкой «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает BBC. По словам украинца, с ним обращаются, как с серьезным преступником.

Кузнецов также жалуется на плохие условия содержания. Ему не дают вегетарианской еды и не передают посылки с продуктами.

Украинец был задержан на Адриатическом побережье Италии в ночь на 21 августа по европейскому ордеру, выданному Германией. Итальянский суд оставил его под стражей на весь период рассмотрения запроса об экстрадиции из-за риска побега. Поскольку вменяемые преступления квалифицируются в Италии как терроризм, Кузнецова содержат в тюрьме строгого режима.

Ранее Германия выдала ордер на арест трех представителей спецслужб Украины и четырех водолазов, причастных к подрывам «Северных потоков». Команда детективов, работавшая над делом, собиралась в штаб-квартире федеральной полиции ФРГ в Потсдаме на протяжении трех лет.

Северные потоки
подрывы
Исламское государство
террористы
