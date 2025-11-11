Психолог назвала неочевидный фактор, мешающий найти любовь

Некоторым людям в поиске любви мешают избыточные требования к будущему партнеру, заявила «Радио 1» психолог Дарья Сальникова. Она отметила, что ориентироваться на образы «идеальных» людей из социальных сетей — это ошибка.

Нужно наблюдать за человеком, договариваться с ним, принимать осознанные решения. Партнер не должен совпадать с вашей идеальной картинкой на 100%. Более того, он и не сможет, и это нормально. Идеальность только кажущаяся, — высказалась Сальникова.

Тем, кто желает вступить в отношения, следует сместить фокус внимания с формальных признаков людей на чувства и эмоции, которые они вызывают. Психолог напомнила, что с любимым человеком возникают ощущения комфорта, безопасности и открытости.

Ранее психолог Алена Борьессон заявила, что счастье зависит от внутреннего состояния, а не от внешних обстоятельств. Она отметила, что счастье — это эмоция, которую человек ощущает.