В России дрифтеров начали судить по уголовной статье Суды в РФ стали привлекать водителей к уголовной ответственности за опасную езду

Российские суды начали активно применять уголовную статью за опасное вождение, включая дрифтинг и хулиганство на дорогах. Впервые за долгое время водителей стали привлекать по статье 267.1 УК РФ, которая ранее практически не использовалась, передает «Коммерсант».

Как сказано в материале, в различных регионах страны нарушителям уже выносят приговоры, предусматривающие как крупные штрафы, так и реальные сроки лишения свободы. Суды квалифицируют опасные маневры на дороге как действия, угрожающие безопасности транспортных средств.

Первый подобный приговор был вынесен в Каспийске в начале 2025 года, о чем сообщили в ГАИ. Водитель Porsche Cayenne, мчавшийся по встречной полосе и снимавший это на видео, получил штраф в 180 тысяч рублей. Аналогичные дела уже рассмотрены в Московской области, Приморье, Санкт-Петербурге, Коми и Саратовской области.

Таким образом власти пытаются бороться с проблемой агрессивного вождения, которая обострилась в последние годы. Под действие статьи подпадают дрифт на проезжей части, опасные перестроения, подрезания и другие маневры, совершенные из хулиганских побуждений.

Ранее Госдума единогласно поддержала законопроект, вводящий штрафы и лишение прав за вождение под действием лекарств, влияющих на реакцию. Перечень опасных препаратов правительство определит позже, но санкции могут коснуться миллионов автомобилистов.

Прежде автоэксперт Лев Воропаев заявил, что автоматические камеры фотовидеофиксации не смогут отслеживать опасное вождение. Устройства необходимо обучить так, чтобы они при помощи искусственного интеллекта определяли стиль вождения. Подобные правонарушения пока могут выявлять только сотрудники ГАИ.