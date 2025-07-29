Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 12:45

В России дрифтеров начали судить по уголовной статье

Суды в РФ стали привлекать водителей к уголовной ответственности за опасную езду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские суды начали активно применять уголовную статью за опасное вождение, включая дрифтинг и хулиганство на дорогах. Впервые за долгое время водителей стали привлекать по статье 267.1 УК РФ, которая ранее практически не использовалась, передает «Коммерсант».

Как сказано в материале, в различных регионах страны нарушителям уже выносят приговоры, предусматривающие как крупные штрафы, так и реальные сроки лишения свободы. Суды квалифицируют опасные маневры на дороге как действия, угрожающие безопасности транспортных средств.

Первый подобный приговор был вынесен в Каспийске в начале 2025 года, о чем сообщили в ГАИ. Водитель Porsche Cayenne, мчавшийся по встречной полосе и снимавший это на видео, получил штраф в 180 тысяч рублей. Аналогичные дела уже рассмотрены в Московской области, Приморье, Санкт-Петербурге, Коми и Саратовской области.

Таким образом власти пытаются бороться с проблемой агрессивного вождения, которая обострилась в последние годы. Под действие статьи подпадают дрифт на проезжей части, опасные перестроения, подрезания и другие маневры, совершенные из хулиганских побуждений.

Ранее Госдума единогласно поддержала законопроект, вводящий штрафы и лишение прав за вождение под действием лекарств, влияющих на реакцию. Перечень опасных препаратов правительство определит позже, но санкции могут коснуться миллионов автомобилистов.

Прежде автоэксперт Лев Воропаев заявил, что автоматические камеры фотовидеофиксации не смогут отслеживать опасное вождение. Устройства необходимо обучить так, чтобы они при помощи искусственного интеллекта определяли стиль вождения. Подобные правонарушения пока могут выявлять только сотрудники ГАИ.

Россия
водители
суды
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Внутренняя ответственность»: Казакова о рекламе книг иноагента Глуховского
Хакеры атаковали популярную аптечную сеть
Вандалы испортили популярную достопримечательность в Геленджике
Отдыхающие в кисловодском санатории пострадали при обрушении породы
В Венгрии раскрыли, к чему приведет союз Путин и Трампа
В Петербурге торжественно открыли площадь Хошимина
В России спрогнозировали последствие запрета мигрантам работать в такси
Экс-мужу основательницы Wildberries нашли место в крупной компании
Украина запустила по России свыше 200 дронов и ракету «Нептун»
На Байкале третью неделю ищут двоих рыбаков
В Госдуме оценили идею Прилепина о площадке для творчества ветеранов СВО
«Шаг отчаяния»: военэксперт о новом законе Зеленского про службу в ВСУ
Военкор предупредил о возможной массированной атаке на Москву
Путин улыбкой отреагировал на банковскую функцию «оплата улыбкой»
В Москве появилась «Тройка» с амурскими тигрятами
Иностранец прорвался в Финляндию через границу с Россией и попросил убежища
Мигрант с бомбой, гибель саперов, смерть хирурга: ВСУ атакуют РФ 29 июля
Рада со второй попытки смогла принять решение по новому закону по НАБУ
Сбербанк снизил прогнозы по росту объема кредитования на 2025 год
Раскрыто, как ядерное оружие США в Британии повлияет на отношения с Россией
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды
Общество

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.