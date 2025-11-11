Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 15:18

«Давид и Голиаф»: снимок Тейлор Свифт и Сабрины Карпентер взорвал Сеть

В Сети высмеяли разницу в росте между Тейлор Свифт и Сабриной Карпентер

Тейлор Свифт и Сабрина Карпентер Тейлор Свифт и Сабрина Карпентер Фото: Chris Pizzello/AP/ТАСС

Разница в росте американских певиц Тейлор Свифт и Сабрины Карпентер на новых фото рассмешила пользователей Instagram (деятельность в РФ запрещена). Звезд сняли во время похода на совместный ужин в Нью-Йорке. По словам подписчиков, на снимке Свифт похожа на Белоснежку, а Карпентер смахивает на ее гнома.

Давид и Голиаф, — написал один из пользователей.

Между тем музыкальный критик Евгений Бабичев до этого заявил, что секрет Тейлор Свифт заключается в ее правильном поведении. Эксперт подчеркнул, что поведение артистки можно сравнить с отличницами в университете. По мнению критика, у Свифт очень хорошо сработал менеджмент.

Ранее сообщалось, что бывшая подруга Тейлор Свифт — американская актриса Блейк Лайвли — заявила, что понесла ущерб в размере $161 млн (13,2 млрд рублей) из-за клеветнической кампании, развязанной против нее после выхода фильма «Все закончится на нас». Адвокаты Лайвли утверждают, что она потеряла не менее $56,2 млн (4,6 млрд рублей) прошлых и будущих доходов от актерской деятельности, продюсирования, выступлений и участия в рекламных проектах.

Тейлор Свифт
певицы
критика
рост
