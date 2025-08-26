День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 22:52

Тейлор Свифт объявила о помолвке

Тейлор Свифт помолвилась с американским футболистом Трэвисом Келси

Тейлор Свифт Тейлор Свифт Фото: Chris Young/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская певица Тейлор Свифт официально подтвердила в своих социальных сетях помолвку с игроком команды «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси. В сообщении она обыграла образ творческой девушки и спортсмена.

Твои учителя английского и физкультуры решили пожениться, — написала она.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее заявил, что секрет Свифт заключается в ее правильном поведении. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что поведение артистки можно сравнить с отличницами в университете. По мнению критика, у Свифт очень хорошо сработал менеджмент.

По словам продюсера, артистка находится на пике своей популярности благодаря многолетней упорной работе. Он уточнил, что певица долгое время выстраивала доверительные отношения со своей аудиторией. Он сравнил творчество Свифт с К-pop-группами, которые создавали узкий фан-клуб через репосты и постепенно увеличивали аудиторию.

До этого Бабичев заявил, что Свифт уже вошла в историю, но ей все равно далеко до Майкла Джексона. Он отметил, что артистка еще не выпустила такого хита, который знал бы каждый. Тем временем альбом Thriller Джексона «положил на лопатки» всю музыкальную индустрию.

Тейлор Свифт
США
помолвка
футболисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ за сутки более 70 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
Хрустим батоном с невероятной икрой из баклажанов с орехами! Готовим вместе
Хреновина «Драгунская» с кислым яблоком — пикантно!
Готовлю аджику из тыквы и моркови! Витаминная бомба на зиму
«Зенит» мощно переиграл «Оренбург»
День российского кино: история праздника
Маколей Калкин: история самого знаменитого ребенка Голливуда
Сийярто усомнился, что Киев атаковал «Дружбу» без ведома Евросоюза
Перед терактом жарили шашлык. Новые детали об ужасе в «Крокусе» из суда
Хреновина по-сибирски — взрыв вкуса!
Трамп объявил о возможности ввести санкции против Украины
Тейлор Свифт объявила о помолвке
Закон о тишине в Приморском крае: правила и наказания
Украинцам будет грозить до трех лет тюрьмы за бегство в Россию
Королевское ткемали по-мегрельски с гранатом
Немецкий альпинист попал в больницу при попытке спасти Наговицыну
Оглашен план Запада по помощи Украине в обороне
В Лондоне в золотом гробу похоронили «короля цыган»
«Отключим в Эстонии связь»: у РФ готов ответ на запуск БПЛА из Прибалтики
Ткемали как в Грузии: секреты мастерства
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.