Тейлор Свифт объявила о помолвке

Американская певица Тейлор Свифт официально подтвердила в своих социальных сетях помолвку с игроком команды «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси. В сообщении она обыграла образ творческой девушки и спортсмена.

Твои учителя английского и физкультуры решили пожениться, — написала она.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее заявил, что секрет Свифт заключается в ее правильном поведении. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что поведение артистки можно сравнить с отличницами в университете. По мнению критика, у Свифт очень хорошо сработал менеджмент.

По словам продюсера, артистка находится на пике своей популярности благодаря многолетней упорной работе. Он уточнил, что певица долгое время выстраивала доверительные отношения со своей аудиторией. Он сравнил творчество Свифт с К-pop-группами, которые создавали узкий фан-клуб через репосты и постепенно увеличивали аудиторию.

До этого Бабичев заявил, что Свифт уже вошла в историю, но ей все равно далеко до Майкла Джексона. Он отметил, что артистка еще не выпустила такого хита, который знал бы каждый. Тем временем альбом Thriller Джексона «положил на лопатки» всю музыкальную индустрию.