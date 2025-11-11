ФСБ пресекла акцию спецслужб ФРГ в Волгоградской области

ФСБ России предотвратила попытку немецких спецслужб провести на территории Волгоградской области пропагандистскую акцию, приуроченную к 80-летию Победы, сообщает РИА Новости. По данным агентства, представители ФРГ пытались незаконно эксгумировать останки немецких солдат и организовать их перезахоронение с воинскими почестями.

Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области в год празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне предотвращена попытка правительства и спецслужб ФРГ проведения информационно-пропагандистской акции на территории региона, направленной на дискредитацию политики Российской Федерации по сохранению исторической памяти и недопущению героизации немецко-фашистских захватчиков, — отметили в ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, акция готовилась через посольство Германии в Москве и организацию «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями». Представители этих структур незаконно эксгумировали останки немецких солдат на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе Волгоградской области. По задумке организаторов, останки планировалось перезахоронить на мемориале «Россошки» с воинскими почестями, а церемонию показать в западных СМИ накануне 9 Мая, чтобы создать пропагандистский эффект.

ФСБ России по Волгоградской области вынесла официальное предостережение представителю немецкой организации, указав, что подобные действия создают угрозу национальной безопасности. Ведомство подчеркнуло, что такие поступки могут повлечь ответственность по статье 275.1 УК РФ — «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией».

