Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 15:34

ФСБ пресекла акцию спецслужб ФРГ в Волгоградской области

ФСБ сорвала попытку ФРГ провести пропагандистскую акцию к 80-летию Победы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ФСБ России предотвратила попытку немецких спецслужб провести на территории Волгоградской области пропагандистскую акцию, приуроченную к 80-летию Победы, сообщает РИА Новости. По данным агентства, представители ФРГ пытались незаконно эксгумировать останки немецких солдат и организовать их перезахоронение с воинскими почестями.

Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области в год празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне предотвращена попытка правительства и спецслужб ФРГ проведения информационно-пропагандистской акции на территории региона, направленной на дискредитацию политики Российской Федерации по сохранению исторической памяти и недопущению героизации немецко-фашистских захватчиков, — отметили в ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, акция готовилась через посольство Германии в Москве и организацию «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями». Представители этих структур незаконно эксгумировали останки немецких солдат на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе Волгоградской области. По задумке организаторов, останки планировалось перезахоронить на мемориале «Россошки» с воинскими почестями, а церемонию показать в западных СМИ накануне 9 Мая, чтобы создать пропагандистский эффект.

ФСБ России по Волгоградской области вынесла официальное предостережение представителю немецкой организации, указав, что подобные действия создают угрозу национальной безопасности. Ведомство подчеркнуло, что такие поступки могут повлечь ответственность по статье 275.1 УК РФ — «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией».

Ранее сообщалось, что иностранная разведка пыталась завербовать российского летчика-штурмана, пообещав ему выпить пива в Мюнхене. Целью операции стал угон истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В ФСБ представили переписку, которую иностранные шпионы вели с пилотом.

ФСБ
Германия
ФРГ
спецслужбы
Волгоградская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван наиболее вероятный способ лечения газовой гангрены у бойцов ВСУ
Посол Азербайджана заявил о выходе отношений Баку и Москвы на новый уровень
Освобождение Купянска и Красноармейска: новости СВО на вечер 11 ноября
«Он был настоящим лидером!»: Намин раскрыл судьбу музыканта Носкова
Мобильный интернет могут отключить насовсем? Что произошло в Ульяновске
В Амурской области скончался впавший в кому после ДТП телеведущий
Раскрыта сумма ущерба от обрушения конструкций в Красногорске
В России появился фонд «Загадка Усольцевых»: кто и зачем его создал
СК начал проверку после обрушения балкона частного дома в Чечне
Турция с Грузией и Азербайджаном объединились для поисков упавшего самолета
Угнать МиГ-31 и ударить по НАТО: как Киев втягивает ЕС в конфликт с Россией
Врач рассказала, как правильно заниматься спортом при сахарном диабете
Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию в составе сборной СССР
В Забайкалье застрелен сотрудник военной полиции
Полина Диброва отреагировала на скандал с расстегнутой ширинкой экс-супруга
Американского миллиардера обвиняют в создании секс-подземелья для пыток
В Грузии отметили странную деталь при пропаже турецкого самолета с радаров
Намин раскрыл, кто теперь владеет кафе Макаревича
Врач объяснил, как бойцы ВСУ заражаются газовой гангреной
Форвард «Барселоны» Ямаль пропустит ноябрьские игры сборной Испании
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.