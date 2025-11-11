Крупную дорожную фирму оштрафовали на 20 млн рублей по делу о взятке

Крупную дорожную фирму оштрафовали на 20 млн рублей по делу о взятке Компанию «Уралдорстрой» обязали выплатить 20 млн рублей штрафа из-за взятки

Дорожная компания ООО «Уралдорстрой» обязана выплатить 20 млн рублей штрафа за незаконное вознаграждение, связанное с коррупцией, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. Решение Свердловского районного суда Перми, которое фирма пыталась оспорить, подтвердила вышестоящая судебная инстанция. При этом директор «Уралдорстроя» Нвер Колозян уже отбывает тюремный срок за взяточничество.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ведомство провело проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. Она выявила факт незаконного вознаграждения от имени юридического лица в крупном размере, что стало основанием для возбуждения административного дела по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ.

В результате рассмотрения дела суд привлек «Уралдорстрой» к ответственности, назначив штраф в размере 20 млн рублей. Компания пыталась обжаловать это решение, однако апелляционная инстанция оставила постановление суда первой инстанции без изменений.

Ранее Генпрокуратура потребовала признать экстремистским объединением и запретить челябинскую группировку «Махонинские». Ответчиками выступают 16 физлиц, включая братьев Александра и Андрея Махониных.