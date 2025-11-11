Француз поехал к врачу и по ошибке оказался в Хорватии

Француз поехал к врачу и по ошибке оказался в Хорватии Le Parisien: пенсионер из Франции по ошибке доехал до Хорватии вместо больницы

Французский пенсионер, отправившись на прием к врачу в соседний город, необъяснимым образом оказался в Хорватии после более чем сутки за рулем, сообщает Le Parisien. Тревогу забили соседи и члены местной ассоциации, когда мужчина не вернулся домой, а экстренные службы обнаружили его в хорватском отеле.

В материале говорится, что причины навигационной ошибки остаются неясными — возможными версиями считают сбой GPS, невнимательность или внезапную дезориентацию. Отмечается, что за пенсионером не наблюдали когнитивных расстройств или проблем с ориентацией в пространстве. Сам мужчина, связываясь со спасателями по телефону, признался, что не понимает, как оказался в другой стране.

Ранее депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал NEWS.ru о важности использования GPS-трекера, который исключает риск потери пожилого человека. По его словам, данное устройство представляет собой эффективную альтернативу смартфону благодаря длительной работе аккумулятора.