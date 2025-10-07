Пожилым людям предложили использовать GPS-трекеры

Использование GPS-трекера исключает риск потери пожилого человека, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной Думы, председатель Движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, данное устройство представляет собой эффективную альтернативу смартфону, благодаря длительной работе аккумулятора.

Один из главных страхов — потерять близкого и не знать, где его искать. Для обеспечения безопасности мы нашли несколько действенных решений. Например, GPS-трекер, который можно прикрепить к связке ключей или сумке. Он гораздо дешевле смартфона, а его заряда хватает почти на 500 дней. В случае необходимости устройство отправляет уведомление на телефон родственника, что особенно важно для семей, где пожилой человек может забыть дорогу домой, — подчеркнул Иванов.

Он отметил, что также существует возможность использования специализированных приложений для смартфона. По словам депутата, они автоматически уведомляют доверенных лиц в случае падения телефона, разрядки батареи или длительного бездействия устройства.

Другой вариант — умный дверной видеоглазок. Он позволяет видеть и слышать посетителя через приложение на планшете или телефоне, не подходя к двери. Это невероятно удобный умный гаджет для пожилых людей, позволяющий узнать, кто стоит за дверью, или дать понять, что с вами все в порядке, если вы не можете быстро добраться до двери, — заключил Иванов.

