Стало известно, почему россияне предпочитают покупать товары онлайн

Цифровая торговля стремительно развивается благодаря прогрессу в области искусственного интеллекта, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, внедрение ИИ способствует увеличению среднего чека и стимулирует покупательскую активность.

В 2024–2025 годах российский рынок цифровой торговли демонстрирует уверенный рост, активно расширяясь в регионы и осваивая новые товарные категории. Основные тренды связаны с развитием искусственного интеллекта. Алгоритмы ИИ обрабатывают историю заказов, поведение на сайте и на этой основе предлагают каждому клиенту свое уникальное предложение. Кроме того, с помощью омниканальности бренды создают условия для бесшовного перехода между различными каналами: физическим магазином, сайтом, мобильным приложением или социальными сетями, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что объем рынка онлайн-торговли в России за первые шесть месяцев 2025 года увеличился на 36% по сравнению с предыдущим годом. По его словам, россияне потратили на онлайн-шопинг 5,3 трлн рублей, из которых 97% составили покупки в интернет-магазинах. Щербаченко также подчеркнул, что объем рынка e-commerce в 2025 году может достичь 12 трлн рублей или даже превысить этот показатель.

Топ-5 товаров по объему онлайн-продаж в первом полугодии возглавляют продукты питания. На доставку из магазинов и общепита приходится 20% от объема интернет-торговли. На второй строчке товары для дома и мебель — 15,7%, далее следуют одежда и обувь — 13,5%, электроника и бытовая техника — 12%. Заметные доли в объеме онлайн-покупок у цифровых товаров и товаров для красоты и здоровья — 5% в каждой из этих категорий, у инструментов — 46,5%, а также у товаров для детей, спорттоваров и аксессуаров — почти по 3%, — добавил Щербаченко.

Доцент подчеркнул, что онлайн-покупатели стали активно заказывать товары, которые традиционно приобретались офлайн. Средний чек, по данным Щербаченко, составляет около 2116 рублей.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники используют различные схемы обмана с доставкой на маркетплейсах, чтобы похищать деньги. Злоумышленники также взламывают аккаунты граждан на портале «Госуслуги», чтобы получить доступ к личным данным и кодам из СМС-сообщений.