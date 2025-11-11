В Иркутске проверили детсад после сообщения о насилии Мэр Иркутского округа Фролов опроверг слухи о насилии в детсаду

Проверка не выявила фактов насилия со стороны физрука в детском саду поселка Молодежный под Иркутском, сообщил в своем Telegram-канале мэр Иркутского округа Леонид Фролов со ссылкой на сотрудников отдела полиции № 10. Он подчеркнул, что расследование проводилось с участием всех надзорных органов. Чтобы установить точные причины такого заявления, в ближайшее время внештатный педагог-психолог Иркутского муниципального округа проведет индивидуальную работу с матерью и ее сыном, от которых поступило обращение.

Факт применения физического насилия не подтвердился. В возбуждении дела об административном правонарушении (ст. 6.11. КоАП РФ) отказано, — написал Фролов.

Ранее сообщалось, что тренер по физкультуре схватил за горло шестилетнего ребенка в детском саду. По словам матери мальчика, педагог, оказавшийся 35-летним руководителем регионального отделения по рукопашному бою, был временно отстранен, но затем возвращен к работе, поскольку администрация не нашла оснований для его увольнения. Заведующая дошкольным учреждением утверждает, что инцидент представлял собой лишь меру воздействия за баловство без применения побоев.