06 ноября 2025 в 10:48

Пожелавшую смерти бойцам СВО блогера осудили за другое преступление

В Иркутске блогера осудили на 2 года и 7 месяцев за укус полицейского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске суд вынес приговор блогеру, которая высказала пожелание смерти участникам специальной военной операции, за укус полицейского, передает Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру региона. Женщину приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговоренную суд признал виновной по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ. Вечером 26 мая инспектор ДПС остановил женщину за рулем автомобиля для проверки документов. Она записала на видео свою беседу с полицейским и в июне разместила ролик в социальной сети. К видео она добавила комментарий с оскорблениями в адрес сотрудника правоохранительных органов, как утверждает следствие.

Прокуратура также сообщила, что 24 июня в Иркутске осужденная напала на полицейского. При посадке в служебную машину она укусила сотрудника правоохранительных органов за левую и правую руку.

Ранее блогер заявила, что не жалеет о своих словах о бойцах СВО. Она рассказала, что планирует покинуть Россию как можно скорее. Женщина утверждает, что ее слова были личным мнением, выраженным на личной странице. Она часто говорила против войны и не боится отвечать за свои слова. Блогер заявила, что не хочет воспитывать детей в России и опасается только морального давления в соцсетях.

Иркутск
суды
приговоры
блогеры
