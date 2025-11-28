Россиян предупредили об опасности плавленого сыра

Употребление плавленого сыра может увеличить риск инфаркта и инсульта, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. По ее словам, компоненты продукта негативно воздействуют на уровень холестерина и состояние кровеносных сосудов.

Плавленый сыр — распространенный продукт в рационе у большого количества людей. Врачи и нутрициологи предупреждают, что если его употреблять регулярно и заменять им более качественные сыры, то можно столкнуться с негативным влиянием на организм. В некоторых плавленых сырах, особенно дешевых, встречаются гидрогенизированные растительные жиры, которые являются источником трансжиров. Они резко повышают «плохой» холестерин и одновременно снижают «хороший». Такой дисбаланс вызывает значительный риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, повышает риск инсультов и инфарктов, — поделилась Желянина.

Она пояснила, что в плавленом сыре также содержатся насыщенные жиры, соль, стабилизаторы и фосфаты, такие как пирофосфаты и цитрат натрия. По словам нутрициолога, эти соли нарушают минеральный баланс и метаболизм жиров, что усиливает атерогенный эффект.

Высокий холестерин снижает чувствительность тканей к инсулину. Это ускоряет метаболические сбои, способствует набору веса и повышению сахара крови. Самый оптимальный вариант — выбирать натуральные сливочные или творожные сыры, а плавленный использовать в крайне редких случаях. Осознанный выбор продуктов — простая стратегия, которая работает всегда, — резюмировала Желянина.

Ранее нутрициолог Ирина Бугаева заявила, что холестерин не всегда является вредным для организма, несмотря на распространенное мнение. По ее словам, это вещество необходимо для синтеза гормонов, производства витамина D и нормального функционирования нервной системы.