Зоопсихолог ответила, почему кошки не любят запах мандаринов

Запах мандаринов неприятен для кошек, поскольку он раздражает чувствительную слизистую их носа, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, обоняние у этих животных значительно сильнее человеческого, поэтому любые резкие ароматы они воспринимают крайне болезненно.

У кошек обоняние гораздо чувствительнее, чем у людей, поэтому любой резкий запах, не только цитрусовых, они воспринимают более обостренно. Кошка может ощутить дискомфорт от раздражения слизистой носа. Понюхав апельсин или мандарин, животное отшатнется. Но раскладывать кожуру цитрусовых в каком-нибудь месте с целью отпугнуть кошку в большинстве случаев бесполезно. Запах улетучивается, и питомец уже не реагирует на него так остро, — пояснила Капустина.

