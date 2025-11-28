День матери
28 ноября 2025 в 06:30

Зоопсихолог ответила, почему кошки не любят запах мандаринов

Зоопсихолог Капустина: резкий запах мандаринов раздражает слизистую носа кошек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Запах мандаринов неприятен для кошек, поскольку он раздражает чувствительную слизистую их носа, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, обоняние у этих животных значительно сильнее человеческого, поэтому любые резкие ароматы они воспринимают крайне болезненно.

У кошек обоняние гораздо чувствительнее, чем у людей, поэтому любой резкий запах, не только цитрусовых, они воспринимают более обостренно. Кошка может ощутить дискомфорт от раздражения слизистой носа. Понюхав апельсин или мандарин, животное отшатнется. Но раскладывать кожуру цитрусовых в каком-нибудь месте с целью отпугнуть кошку в большинстве случаев бесполезно. Запах улетучивается, и питомец уже не реагирует на него так остро, — пояснила Капустина.

Ранее биолог Ольга Сибирякова заявила, что каждый домашний любимец обладает своими уникальными способностями к обучению, поэтому невозможно однозначно определить, кто умнее — кошки или собаки. Однако, по ее словам, среди представителей определенных пород может быть больше особей с высокими интеллектуальными способностями.

