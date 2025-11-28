Названы лучшие фразы, которые нужно говорить партнеру после секса

После секса важно говорить партнеру такие фразы, как «Мне было хорошо» или «С тобой так классно», заявила NEWS.ru психолог Паулина Золотинская. По ее словам, в этом деле следует избегать сложных и вычурных формулировок, поскольку главное — донести смысл, как приятно находиться рядом с этим человеком.

Умение продлить, закрепить состояние удовольствия после секса — мощный навык. Он может быть реализован в тактильном или в аудиальном формате. Если с тактильным все понятно — обняться, прикоснуться и так далее, а вот что стоит сказать и о чем важно умолчать? Не стройте и не придумывайте сложных форм. Формулируйте мысль четко и коротко. Скажите после секса: «Мне было хорошо» или «С тобой так классно». Именно это подарит человеку ощущение того, что с ним приятно, — пояснила Золотинская.

Также эксперт настоятельно рекомендовала полностью исключить любые сравнения, даже в положительном ключе, и не создавать драматизма, говоря о том, что подобное больше не повторится. По словам психолога, важно не стесняться говорить о своем удовольствии.

После секса важно не сравнивать партнера. Избегайте фраз: «Лучше, чем раньше», «В этот раз было хорошо». Не создавайте драмы фразами типа: «Так уже не повторить». Важна благодарность. Скажите: «Спасибо за эти ощущения. Чувствую себя восхитительно» или «После такой ночи жизнь прекрасна». Главное и основное — это не стесняться говорить о своем удовольствии. Фразы могут быть очень интимного рода. И чем вы откровеннее, тем градус послевкусия выше, — резюмировала Золотинская.

Ранее сексолог и психолог Екатерина Матвеева заявила, что отказ от качественной прелюдии является главной ошибкой в интимной близости, которую можно сравнить с выходом на старт марафона без разминки. По ее словам, многие партнеры, чаще мужчины, относятся к этому этапу как к досадной задержке перед основным действием, что влечет за собой серьезные физиологические последствия.