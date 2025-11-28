День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 07:05

Названы лучшие фразы, которые нужно говорить партнеру после секса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После секса важно говорить партнеру такие фразы, как «Мне было хорошо» или «С тобой так классно», заявила NEWS.ru психолог Паулина Золотинская. По ее словам, в этом деле следует избегать сложных и вычурных формулировок, поскольку главное — донести смысл, как приятно находиться рядом с этим человеком.

Умение продлить, закрепить состояние удовольствия после секса — мощный навык. Он может быть реализован в тактильном или в аудиальном формате. Если с тактильным все понятно — обняться, прикоснуться и так далее, а вот что стоит сказать и о чем важно умолчать? Не стройте и не придумывайте сложных форм. Формулируйте мысль четко и коротко. Скажите после секса: «Мне было хорошо» или «С тобой так классно». Именно это подарит человеку ощущение того, что с ним приятно, — пояснила Золотинская.

Также эксперт настоятельно рекомендовала полностью исключить любые сравнения, даже в положительном ключе, и не создавать драматизма, говоря о том, что подобное больше не повторится. По словам психолога, важно не стесняться говорить о своем удовольствии.

После секса важно не сравнивать партнера. Избегайте фраз: «Лучше, чем раньше», «В этот раз было хорошо». Не создавайте драмы фразами типа: «Так уже не повторить». Важна благодарность. Скажите: «Спасибо за эти ощущения. Чувствую себя восхитительно» или «После такой ночи жизнь прекрасна». Главное и основное — это не стесняться говорить о своем удовольствии. Фразы могут быть очень интимного рода. И чем вы откровеннее, тем градус послевкусия выше, — резюмировала Золотинская.

Ранее сексолог и психолог Екатерина Матвеева заявила, что отказ от качественной прелюдии является главной ошибкой в интимной близости, которую можно сравнить с выходом на старт марафона без разминки. По ее словам, многие партнеры, чаще мужчины, относятся к этому этапу как к досадной задержке перед основным действием, что влечет за собой серьезные физиологические последствия.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
