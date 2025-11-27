Психолог назвала критическую ошибку почти всех пар в сексе

Отказ от качественной прелюдии является главной ошибкой в интимной близости, которую можно сравнить с выходом на старт марафона без разминки, заявила NEWS.ru сексолог и психолог Екатерина Матвеева. По ее словам, многие партнеры, чаще мужчины, относятся к этому этапу как к досадной задержке перед основным действием, что влечет за собой серьезные физиологические последствия.

Самая частая ошибка пар заключается в том, что многие, чаще мужчины, подходят к прелюдии как к досадной задержке перед главным событием. Это все равно что выйти на старт марафона, не размяв мышцы. Последствия здесь не метафорические, а самые что ни на есть физиологические. Процесс возбуждения у женщин занимает больше времени из-за механизма вазоконгестии. Если он пройден не полностью, недостаточное увлажнение — это лишь верхушка айсберга. Гораздо важнее, что шейка матки не успевает подняться, а само влагалище удлиниться, — пояснила Матвеева.

Она подчеркнула, что для мужчин игнорирование прелюдии также лишает их значительной части ощущений, поскольку эрекция является не только сосудистым, но и сложным неврологическим процессом. По ее словам, качественные предварительные ласки задействуют множество нервных окончаний по всему телу, отправляя в мозг мощные сигналы.

Мужчина возбуждается быстрее, но его эрекция — процесс не только сосудистый, но и неврологический. Качественная прелюдия задействует множество нервных окончаний по всему телу, отправляя в мозг мощные сигналы, которые усиливают общее возбуждение и делают оргазм более масштабным. Пропуская этот этап, мужчина лишает себя 70% потенциальных ощущений. Что происходит с нервными окончаниями? Огромное количество эрогенных зон без прелюдий просто игнорируется. Их рецепторы не посылают сигналы в спинной и головной мозг, не активируют лимбическую систему — эмоциональный центр, отвечающий за формирование удовольствия и привязанности, — резюмировала Матвеева.

Ранее психолог Евгения Александрова заявила, что отношения, в которых лишь женщина проявляет во всем инициативу, являются губительными для пары. По ее словам, такая модель поведения разрушает баланс и приводит к раздражению партнера. Она отметила, что для выхода из этой ситуации необходим ряд последовательных шагов.