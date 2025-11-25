День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 07:05

Психолог объяснила женщинам, как не тащить отношения на себе

Психолог Александрова: инициатива во всем только от женщины губит отношения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Отношения, в которых лишь женщина проявляет во всем инициативу, являются губительными для пары, заявила NEWS.ru психолог Евгения Александрова. По ее словам, такая модель поведения разрушает баланс и приводит к раздражению партнера.

Сценарий повторяется из раза в раз: женщина берет на себя быт, воспитание детей, ответственность за комфорт и развитие отношений. Она первой предлагает секс, затевает важные разговоры, решает бытовые и финансовые задачи. В то время как партнер — наблюдатель, который зачастую не проявляет инициативы и даже раздражается на ее избыточную активность. Такая модель разрушает баланс в паре. Женщина, пытаясь быть удобной и надежной, незаметно превращается в спасательницу, контролершу и вечно занятую партнершу, — пояснила Александрова.

Она отметила, что для выхода из этой ситуации необходим ряд последовательных шагов. По словам Александровой, первым делом женщине следует ослабить хватку и перестать контролировать каждый аспект совместной жизни, дав мужчине пространство для проявления себя. Психолог добавила, что важно не подталкивать партнера к действиям, а просто отступить и наблюдать, проявит ли он инициативу.

Второй шаг — фокус на себя. Третий — наблюдение. Если после того, как женщина перестала тянуть все на себе и сбалансировала свою жизнь, мужчина по-прежнему остается пассивным, это важный сигнал. В таком случае дистанция — не наказание, а способ понять, готов ли он быть активным участником этих отношений или нет, — резюмировала Александрова.

Ранее блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что мужчине, который боится наткнуться на «тарелочниц», не стоит водить женщин в ресторан. Он посоветовал в таком случае сначала «проверять чувства на мороженом».

отношения
женщины
советы
психологи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один южный регион подвергся самой массированной атаке дронов
Филолог назвала примерное количество слов в русском языке
Россиянам раскрыли важнейший нюанс пожарной безопасности на даче
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 ноября: инфографика
В Госдуме призвали запретить фейерверки до конца СВО
«Средневековый» штурм в ДНР, токсичные БПЛА: новости СВО к утру 25 ноября
В Госдуме хотят назначить зарплату ухаживающим за инвалидами и пожилыми
ВСУ ночью атаковали Россию с помощью 249 БПЛА
В Финляндии раскрыли, как США помогли России унизить НАТО
Объятый пламенем на МКАД грузовик попал на видео
На 69-м км МКАД вспыхнул грузовик
У обвиняемой в растрате депутата из ДНР нашли почти три сотни квартир
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 ноября
Раскрыто, грозит ли наказание за публичное использование бранной лексики
Слюсарь рассказал о жертвах и пострадавших при атаке ВСУ
Кондратьев раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на Краснодар
Психолог объяснила женщинам, как не тащить отношения на себе
В США признали космическое лидерство России
«Не убеждайте словами»: психолог о превращении мужа в скуфа
Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область возросло на две
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.