Психолог объяснила женщинам, как не тащить отношения на себе Психолог Александрова: инициатива во всем только от женщины губит отношения

Отношения, в которых лишь женщина проявляет во всем инициативу, являются губительными для пары, заявила NEWS.ru психолог Евгения Александрова. По ее словам, такая модель поведения разрушает баланс и приводит к раздражению партнера.

Сценарий повторяется из раза в раз: женщина берет на себя быт, воспитание детей, ответственность за комфорт и развитие отношений. Она первой предлагает секс, затевает важные разговоры, решает бытовые и финансовые задачи. В то время как партнер — наблюдатель, который зачастую не проявляет инициативы и даже раздражается на ее избыточную активность. Такая модель разрушает баланс в паре. Женщина, пытаясь быть удобной и надежной, незаметно превращается в спасательницу, контролершу и вечно занятую партнершу, — пояснила Александрова.

Она отметила, что для выхода из этой ситуации необходим ряд последовательных шагов. По словам Александровой, первым делом женщине следует ослабить хватку и перестать контролировать каждый аспект совместной жизни, дав мужчине пространство для проявления себя. Психолог добавила, что важно не подталкивать партнера к действиям, а просто отступить и наблюдать, проявит ли он инициативу.

Второй шаг — фокус на себя. Третий — наблюдение. Если после того, как женщина перестала тянуть все на себе и сбалансировала свою жизнь, мужчина по-прежнему остается пассивным, это важный сигнал. В таком случае дистанция — не наказание, а способ понять, готов ли он быть активным участником этих отношений или нет, — резюмировала Александрова.

