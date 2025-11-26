День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 18:19

Появилась тревожная информация о пожаре в огромном цеху в Иркутске

Площадь пожара на заводе в Иркутске достигла 4800 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Площадь возгорания в цеху по производству стеновых панелей в Иркутске достиг 4,8 тысячи квадратных метров, сообщила ТАСС пресс-служба ГУ МЧС России по области. Пожар распространяется быстрее из-за большого количества горючих материалов в здании. Информации о пострадавших нет.

Площадь пожара увеличилась до 4,8 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная загрузка внутри здания, — сказано в сообщении.

Ранее в МЧС уточнили, что площадь возгорания составляла одну тысячу квадратных метров. К тушению пожара привлекли более 30 спасателей и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на территории хлебокомбината «Черемушки» в Москве вспыхнул пожар. Свидетели рассказали об открытом пламени на крыше здания и сильном задымлении на третьем этаже. Позже стало известно, что на площади 105 «квадратов» горело оборудование на третьем этаже и вентиляционная шахта.

До этого в деревне Костьково Тверской области после тушения пожара в частном доме были обнаружены тела мужчины и женщины. По факту произошедшего следственные органы организовали проверку.

пожары
заводы
Иркутск
предприятия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пережил сына и трех жен. Каким был Шиловский, от чего умер, кто наследники
Поступили десятки обращений о сбое в работе Rutube
Rutube столкнулся с масштабным сбоем
В посольстве рассказали, есть ли россияне среди пострадавших в Гвинее-Бисау
Лукашенко посоветовал США быть аккуратными в вопросах Украины
Не пускали в туалет: как издевались над подростками в рехабе в Дедовске
Названа главная проблема ВСУ
Петербуржец лишился прав после чайной церемонии с сюрпризом
Психолог, бывший наркоман: кто руководил адским рехабом в Дедовске
Наезд на пенсионерку обошелся самокатчику в круглую сумму
Минэкономразвития раскрыло ситуацию с инфляцией в России
Суд взыскал с похитителя Авраама Руссо свыше полумиллиона рублей
Мужчина чуть не лишился пальца после встречи с уличной кошкой
Насилие благословенное: педофил охомутал прихожанку и насиловал ее дочь
В Совфеде предупредили Европу об угрозе
Огород на подоконнике: секреты зимнего сада в каменных джунглях
Стеснение отца, свадьба, смена имени: как живет актриса Мирослава Михайлова
Посольство России отчиталось о работе в Гвинее-Бисау на фоне госпереворота
Имущество экс-министра из Омской области арестовали на 100 млн рублей
Суд огласил приговор Аглае Тарасовой
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.