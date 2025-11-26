Появилась тревожная информация о пожаре в огромном цеху в Иркутске

Появилась тревожная информация о пожаре в огромном цеху в Иркутске Площадь пожара на заводе в Иркутске достигла 4800 квадратных метров

Площадь возгорания в цеху по производству стеновых панелей в Иркутске достиг 4,8 тысячи квадратных метров, сообщила ТАСС пресс-служба ГУ МЧС России по области. Пожар распространяется быстрее из-за большого количества горючих материалов в здании. Информации о пострадавших нет.

Площадь пожара увеличилась до 4,8 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная загрузка внутри здания, — сказано в сообщении.

Ранее в МЧС уточнили, что площадь возгорания составляла одну тысячу квадратных метров. К тушению пожара привлекли более 30 спасателей и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на территории хлебокомбината «Черемушки» в Москве вспыхнул пожар. Свидетели рассказали об открытом пламени на крыше здания и сильном задымлении на третьем этаже. Позже стало известно, что на площади 105 «квадратов» горело оборудование на третьем этаже и вентиляционная шахта.

До этого в деревне Костьково Тверской области после тушения пожара в частном доме были обнаружены тела мужчины и женщины. По факту произошедшего следственные органы организовали проверку.