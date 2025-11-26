В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей

Цех по производству стеновых панелей загорелся в Иркутске, сообщили в пресс-службе МЧС России. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. К тушению привлечены более 30 человек и 10 единиц техники.

По повышенному номеру на месте работают более 30 специалистов и 10 единиц техники. Горят гаражные боксы и цех по производству стеновых панелей. Предварительная площадь более 1000 квадратов, — передает пресс-служба.

