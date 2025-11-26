День матери
26 ноября 2025 в 17:47

В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Цех по производству стеновых панелей загорелся в Иркутске, сообщили в пресс-службе МЧС России. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. К тушению привлечены более 30 человек и 10 единиц техники.

По повышенному номеру на месте работают более 30 специалистов и 10 единиц техники. Горят гаражные боксы и цех по производству стеновых панелей. Предварительная площадь более 1000 квадратов, — передает пресс-служба.

Ранее 15-летний гражданин Узбекистана полностью уничтожил автомобиль патрульной службы в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на парковке отдела Госавтоинспекции. По данным правоохранительных органов, подросток действовал по инструкциям кураторов, с которыми поддерживал связь через мессенджер. Он приобрел бензин, облил им служебный автомобиль и совершил поджог.

До этого в подмосковном Одинцово задержан 16-летний школьник, который по указанию украинских мошенников планировал совершить поджог кинотеатра «Юность». Сначала подросток поджег магазин военных товаров на Можайском шоссе, где ущерб от пожара предварительно оценивается в 35 млн рублей. Затем он совершил поджог релейного шкафа.

Россия
Иркутская область
МЧС
пожары
