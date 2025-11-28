Перечислены продукты, которые не рекомендуется есть натощак Врач Мизинова: свежую капусту и салат с редисом не рекомендуется есть натощак

Свежую капусту и салат с редисом не стоит употреблять натощак, чтобы не навредить желудку, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. Кроме того, по ее словам, утром следует избегать кисломолочной продукции.

Мы всегда придерживаемся принципов механического и химического сжижения в рационе. Соответственно, если мы натощак съедаем, например, грубую клетчатку — свежую капусту, или какие-то салаты с редисом, с редькой, или хлеб грубого помола — то это будет механический вред нашему желудку. Если мы натощак выпиваем стакан цитрусового сока — это химическое раздражение стенок. Сюда же я бы отнесла кофе, потому что кофеин вызывает выработку повышенного количества соляной кислоты. Это может привести к формированию эрозивного гастрита, — предупредила Мизинова.

Она добавила, что йогурты, съеденные на голодный желудок, и кефир, выпитый утром, не принесут пользы. По словам диетолога, желудочный сок, который не использовался ночью и поэтому имеет густую и агрессивную консистенцию, уничтожит все полезные бактерии.

Ремарка в следующем: натощак нужно не есть, а пить. Выпитый с утра стакан теплой воды помогает разбавить желудочный сок и запустить работу пищеварительной системы. После этого принятая пища особого вреда не нанесет нашему организму, — заключила Мизинова.

Ранее врач-гастроэнтеролог Владимир Тимшин порекомендовал при сезонных обострениях заболеваний ЖКТ питаться небольшими порциями каждые три-четыре часа. Он подчеркнул, что последний прием пищи должен быть легким.