28 ноября 2025 в 06:20

Названы блюда, провоцирующие ночные кошмары

Врач Сухорукова: жирная пища и кофе косвенно провоцируют ночные кошмары

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Употребление жирной пищи и кофе может способствовать возникновению ночных кошмаров, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. По ее словам, перед сном также не рекомендуется есть сладости и продукты, вызывающие вздутие.

Вопрос о том, могут ли определенные продукты вызывать кошмары, волнует многих. И хотя прямой, научно доказанной связи с конкретными блюдами нет, существует ряд факторов, которые могут косвенно влиять на качество сна. Блюда, богатые жирами, такие как жареное мясо, картофель фри или пицца, требуют больше времени для переваривания. Это может привести к дискомфорту в желудке, изжоге или несварению, что, в свою очередь, может нарушить сон. Кофеин, содержащийся в кофе, чае, шоколаде и некоторых газированных напитках, является стимулятором и, в свою очередь, может нарушить цикл сна, — предупредила Сухорукова.

Она отметила, что острая пища повышает температуру тела и ускоряет метаболизм, что может мешать засыпанию и вызывать беспокойный сон. По словам Сухоруковой, некоторые люди также сообщают, что после острой еды видят более яркие сны. Врач добавила, что бобовые, капуста и газированные напитки могут вызывать вздутие живота и дискомфорт.

Резкие скачки уровня сахара в крови, вызванные употреблением большого количества сладкого перед сном, могут влиять на гормональный фон и нервную систему, потенциально влияя на сновидения. Кроме того, у людей с непереносимостью лактозы или чувствительностью к молочным продуктам употребление молока, сыра или мороженого перед сном может вызвать дискомфорт в желудке, что может отразиться на снах. Важно помнить: ужинать лучше за два-три часа до сна, чтобы дать организму время переварить пищу, — посоветовала Сухорукова.

Ранее психолог Кристина Морозова заявила, что ночные кошмары чаще всего возникают из-за стресса. По ее словам, такие сны могут быть полезны для психического здоровья.

Названы блюда, провоцирующие ночные кошмары
