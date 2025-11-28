День матери
28 ноября 2025 в 06:30

Американский броневик не устоял перед БПЛА: успехи ВС РФ к утру 28 ноября

Фото: МО РФ
Операторы FPV-дронов Южного военного округа уничтожили бронеавтомобиль ВСУ американского производства Hummer на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 28 ноября?

Ударили по американскому броневику ВСУ

«Операторы FPV-дронов отдельного отряда специального назначения гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа на Константиновском направлении точным ударом уничтожили бронеавтомобиль Hummer ВСУ, применявшийся для быстрого перемещения личного состава и доставки боеприпасов на украинские позиции», — информировали в ведомстве.

Там рассказали, что несмотря на защищенность бронеавтомобиля, один из дронов-камикадзе первым же ударом обездвижил транспортное средство противника.

Украинские военнослужащие предприняли попытку извлечь хоть что-то из поврежденного броневика, но их усилия оказались тщетными. Машина подверглась атаке сразу нескольких FPV-дронов, что привело к взрыву перевозимого боезапаса и полному уничтожению Hummer.

Поразили укрытия и военную технику ВСУ

Операторы ударных дронов войск беспилотных систем группировки «Север» поразили укрытия, военную технику и живую силу ВСУ для формирования буферной зоны на границе с Сумской областью, рассказали в Минобороны РФ.

«В целях создания буферной зоны на границе с Сумской областью расчеты беспилотных летательных аппаратов подразделения войск беспилотных систем 20-й отдельной бригады РХБЗ группировки войск „Север“ осуществили удары по укреплениям, военной технике и живой силе ВСУ», — отметили в МО.

Военнослужащие соединения РХБЗ нанесли мощные удары, в результате которых были нейтрализованы укрытия подразделений ВСУ, предназначенные для размещения операторов дронов. Также была уничтожена техника, обеспечивающая логистическую поддержку, включая перевозку вооружения, боеприпасов и продовольствия.

Уничтожили 46 тяжелых БПЛА и шесть минометов ВСУ

В зоне ответственности группировки войск «Запад» ВСУ потеряли за сутки 46 тяжелых квадрокоптеров, шесть минометов и пять терминалов спутниковой связи Starlink. Также трое украинских военных сдались в плен, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, передает ТАСС.

«За сутки потери противника составили до 235 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, в том числе три HMMWV производства США, 21 автомобиль, 155-мм американская гаубица М777, шесть минометов, а также шесть наземных робототехнических комплексов. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказал Бигма.

Согласно предоставленным данным, системы противовоздушной обороны уничтожили один барражирующий боеприпас типа RAM Х, 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 46 тяжёлых квадрокоптеров. Также были выявлены и ликвидированы 51 пункт управления беспилотными летательными аппаратами и пять терминалов спутниковой связи Starlink.

Ликвидировали 10 боевиков ВСУ

В Херсонской области артиллерийский расчет орудия «Гиацинт-Б», принадлежащий группировке войск «Днепр», уничтожил пункт управления беспилотниками и ликвидировал 10 украинских военнослужащих. сообщили в Министерстве обороны РФ.

«После получения от расчета беспилотных систем координат цели и команды на огневую работу артиллеристы мгновенно размаскировали орудие, навели, а затем одним пристрелочным и вторым точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области. Потери противника убитыми и ранеными составили до 10 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Разнесли гаубицу М777 ВСУ

За сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» Вооруженные силы Украины потеряли шесть пунктов управления беспилотниками и гаубицу М777 американского производства, заявил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

«В течение суток противник потерял до 210 военнослужащих, два танка, самоходную артиллерийскую установку „Гвоздика“, буксируемую гаубицу М777, 14 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт боепитания и шесть пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Миськов.

По его данным, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Поражены формирования механизированной, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков и двух бригад территориальной обороны ВСУ.

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
Американский броневик не устоял перед БПЛА: успехи ВС РФ к утру 28 ноября
