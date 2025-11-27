Украина «сдает» одно направление за другим: новости СВО к вечеру 27 ноября

Армия Украины оказалась на грани поражения в Волчанске, стремительно теряя целые направления, президенту Владимиру Зеленскому предрекли бегство из страны, а план Запада признали полным провалом. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 27 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ стремительно теряют целые направления

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Васюковка в Донецкой Народной Республике. В операции участвовали военнослужащие Южной группировки войск.

Кроме того, по данным ведомства, подразделения российской армии улучшили тактические позиции на Красноармейском направлении. За последние сутки отмечено успешное продвижение в северной части микрорайонов этого населенного пункта.

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Максим Жорин признал, что на линии фронта складывается крайне тяжелая ситуация для армии. По его словам, Киев теряет не только отдельные населенные пункты, но и целые направления, поскольку подразделения российской армии стремительно продвигаются вперед.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Как скоро решится судьба Волчанска

Российские военные закрепляются на занятых позициях в Волчанске, где идет завершающая стадия зачистки городской территории. При этом противник находится на грани поражения, потери составляют десятки тысяч военнослужащих. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что под контролем российских вооруженных сил находится около 90% территории Волчанска. Оставшиеся 10% города представляют собой серую зону. Другой военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что армия России может освободить Волчанск до конца года. Министерство обороны это также не комментировало.

На Украине «полетели головы» из-за провалов на фронте

Как узнали представители силовых ведомств, подразделения 80-й десантно-штурмовой и 129-й тяжелой механизированной бригад украинской армии вынуждены в спешке отходить на подготовленные позиции в районе населенного пункта Садки на Сумском направлении. Многим бойцам приходится отступать, не имея при себе необходимых запасов продовольствия и боеприпасов.

Также появилась информация, что командира 57-й бригады ВСУ Евгения Солодаева сняли с должности за провал обороны под Волчанском в Харьковской области. По данным источников, военный покинул расположение части, передав руководство подполковнику Виталию Поповичу.

Российская ракета сыграла в «догонялки» с МиГ-29

Министерство обороны сообщило, что на Купянском направлении операторы FPV-дронов ликвидировали боевую технику, ударные беспилотники и живую силу противника. Репортер ВГТРК Андрей Руденко также рассказал, что российская армия обнаружила и уничтожила два автомобиля с живой силой противника прямым попаданием. В МО РФ данную информацию не комментировали.

Кроме того, как сообщил Telegram-канал «Воевода вещает», российский истребитель заметил вражеский МиГ-29 и, предположительно, выпустил ракету на расстоянии 45 километров. В Сети появилось видео погони, предположительно, записанное украинским летчиком. Министерство обороны России это также не комментировало.

Гамбит НАТО окрестили провальным

Турецкий эксперт Серхат Латифоглу предположил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется бежать за границу. По его словам, глава государства будет вынужден искать убежище в странах, не имеющих договоров об экстрадиции. Как считает Латифоглу, это может произойти в любой момент.

Аналитик Алан Уотсон констатировал, что план Запада по Украине уже провалился. По его словам, замедление российской армии уже не представляется возможным. Эксперт напомнил, что все попытки перебороть стратегическую выносливость и боевую готовность Москвы были обречены на неудачу.

При этом военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин уверен, что после заключения мирного соглашения в зоне боевых действий начинается процесс отвода воинских формирований. По его словам, следующим этапом станет решение Генерального штаба о сокращении численности вооруженных сил и возвращении военнослужащих к местам постоянной дислокации.

Читайте также:

Трамп решился на новый подход к урегулированию конфликта на Украине

Теракт в Крыму, блэкаут на Херсонщине, шпионка: ВСУ атакуют РФ 27 ноября

«Европе надо отказаться»: Лукашенко о плане США по Украине