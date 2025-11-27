День матери
27 ноября 2025 в 09:41

«Вынужден бежать»: в Турции назвали единственный вариант для Зеленского

Аналитик Латифоглу: Зеленскому придется бежать в страны без экстрадиции

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, ответственному за продолжающийся конфликт, придется бежать за границу, считает турецкий эксперт Серхат Латифоглу. По его словам, которые приводит РИА Новости, глава государства будет вынужден искать убежище в странах, не имеющих договоров об экстрадиции. Как считает Латифоглу, это может произойти в любой момент.

Скорее всего, Зеленский и другие представители украинского руководства, ответственные за <...> [конфликт], будут вынуждены бежать прежде всего в страны без экстрадиции, — убежден аналитик.

Ранее появилась информация, что решение Зеленского позволить молодым мужчинам выезжать за границу вызвало острую критику в рядах украинской армии. Военные опасаются катастрофических последствий для обороноспособности страны. Этот шаг усугубляет и без того тяжелое положение войск на фронте.

Чрезвычайный и полномочный посол Лана Зеркаль также констатировала, что прогремевший на Украине коррупционный скандал обнулил политические шансы Зеленского в будущем. При этом сам глава государства придерживается другого мнения.

