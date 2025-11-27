Президенту Украины Владимиру Зеленскому, ответственному за продолжающийся конфликт, придется бежать за границу, считает турецкий эксперт Серхат Латифоглу. По его словам, которые приводит РИА Новости, глава государства будет вынужден искать убежище в странах, не имеющих договоров об экстрадиции. Как считает Латифоглу, это может произойти в любой момент.
Скорее всего, Зеленский и другие представители украинского руководства, ответственные за <...> [конфликт], будут вынуждены бежать прежде всего в страны без экстрадиции, — убежден аналитик.
Ранее появилась информация, что решение Зеленского позволить молодым мужчинам выезжать за границу вызвало острую критику в рядах украинской армии. Военные опасаются катастрофических последствий для обороноспособности страны. Этот шаг усугубляет и без того тяжелое положение войск на фронте.
Чрезвычайный и полномочный посол Лана Зеркаль также констатировала, что прогремевший на Украине коррупционный скандал обнулил политические шансы Зеленского в будущем. При этом сам глава государства придерживается другого мнения.