26 ноября 2025 в 18:46

На Украине признали, что Зеленский «обнулился»

Посол Зеркаль заявила, что коррупционный скандал обнулил шансы Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Коррупционный скандал, прогремевший в сфере энергетики Украины, обнулил какие-либо политические шансы президента Владимира Зеленского в будущем, такое мнение в интервью изданию «Украинская правда» высказала чрезвычайный и полномочный посол Лана Зеркаль. При этом она отметила, что сам глава государства придерживается другого мнения.

У Зеленского последние годы всегда был шпагат: с одной стороны — желание переизбраться <...>. Скандал в том виде, в котором он разразился, обнулил, по моему мнению, его политический шанс, — констатировала Зеркаль.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины допросило бывшего министра обороны, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова по делу о коррупции. В нем также фигурирует соратник Зеленского бизнесмен Тимур Миндич. При этом Умерова вызвали в статусе свидетеля.

Как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, Зеленский снова попытается заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа в мирных переговорах ради затягивания конфликта. По его словам, Киев планирует переубедить американского лидера при содействии Запада.

