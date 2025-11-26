День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 10:15

«Смерти подобно»: раскрыт план Зеленского по затягиванию кризиса на Украине

Депутат Журавлев: Зеленский снова попытается склонить Трампа на свою сторону

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский снова попытается заручиться поддержкой главы Белого дома Дональда Трампа в мирных переговорах ради затягивания украинского конфликта, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Киев планирует переубедить американского лидера при содействии Запада.

Украина снова пытается повторить тот же маневр, что уже проделала с Трампом несколько месяцев назад. Тогда, после его встречи с Владимиром Путиным на Аляске, в Вашингтон прибыл целый десант европейских любителей Киева, который уговорил американского президента не бросать их всех на произвол судьбы. Прекращение конфликта для Зеленского и его окружения смерти подобно. Теперь еще и потому, что немедленно вскроются все факты воровства многомиллиардной западной помощи — ведь все понимают, что «Миндичгейт» лишь вершина айсберга, — высказался Журавлев.

Он подчеркнул, что не просто так самое ожесточенное сопротивление со стороны украинских властей вызвало предложение мирного плана, касающееся масштабного аудита средств, полученных Киевом. По мнению депутата, этот документ мог бы стать основой для переговоров, но на самом деле России следовало бы вести диалог не с Украиной, а с Соединенными Штатами.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Трамп больше не допустит, чтобы Зеленский менял свою позицию во время обсуждения мирной инициативы. По словам парламентария, раньше украинский президент мог отправиться в тур по Европе, а затем изменить свою точку зрения.

США
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле рассказали о нескольких вариантах мирного плана США
В Кремле подтвердили встречи между спецслужбами России и Украины
В России скоро могут запустить сервис подтверждения возраста
Мишустин потребовал усилить контроль за гособоронзаказом
В Театре имени Шиловского подтвердили смерть режиссера
Тимура Иванова уличили в действиях против государства
«После 20 лет брака»: Гузеева тайно развелась с мужем
Реакция «вежливого» террориста на суровый приговор попала на видео
В Липецке создали биокапсулы для повышения прочности бетона
Садальский в пух и прах разнес шоу Малахова к 100-летию Мордюковой
Четыре человека пострадали из-за атак ВСУ на российский регион
Российский военный спас украинскую девочку из-под обстрелов в Марьинке
Чибис раскрыл план привлечения инвестиций в арктические проекты России
«У нас под носом»: генерал ответил, откуда ВСУ могли атаковать Чувашию
В США узнали о разногласиях с Украиной по ключевым пунктам плана
Детей из незаконного российского рехаба вернули родителям
Идеальный десерт к кофе: тающие тарталетки с малиной
Канапе для фуршета с сейтаном: вкус и польза в одном блюде
Умер Всеволод Шиловский. Редкие фото артиста
Сотрудницу полиции отстранили от работы за откровенные видео
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.