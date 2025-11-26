Президент Украины Владимир Зеленский снова попытается заручиться поддержкой главы Белого дома Дональда Трампа в мирных переговорах ради затягивания украинского конфликта, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Киев планирует переубедить американского лидера при содействии Запада.

Украина снова пытается повторить тот же маневр, что уже проделала с Трампом несколько месяцев назад. Тогда, после его встречи с Владимиром Путиным на Аляске, в Вашингтон прибыл целый десант европейских любителей Киева, который уговорил американского президента не бросать их всех на произвол судьбы. Прекращение конфликта для Зеленского и его окружения смерти подобно. Теперь еще и потому, что немедленно вскроются все факты воровства многомиллиардной западной помощи — ведь все понимают, что «Миндичгейт» лишь вершина айсберга, — высказался Журавлев.

Он подчеркнул, что не просто так самое ожесточенное сопротивление со стороны украинских властей вызвало предложение мирного плана, касающееся масштабного аудита средств, полученных Киевом. По мнению депутата, этот документ мог бы стать основой для переговоров, но на самом деле России следовало бы вести диалог не с Украиной, а с Соединенными Штатами.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Трамп больше не допустит, чтобы Зеленский менял свою позицию во время обсуждения мирной инициативы. По словам парламентария, раньше украинский президент мог отправиться в тур по Европе, а затем изменить свою точку зрения.