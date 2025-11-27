Военэксперт ответил, сколько времени займет полное освобождение Волчанска Военэксперт Кнутов: ВС России могут освободить Волчанск до Нового года

Вооруженные силы России могут освободить Волчанск до конца года, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, определяющими факторами станут погодные условия и логистика украинской армии.

Если говорить о Волчанске, то осталось освободить юго-восточную часть. Есть некоторые сложности. Во-первых, это резервы, которые туда перебрасывал [Александр] Сырский (главком ВСУ. — NEWS.ru). Во-вторых, там и лесные посадки присутствуют, которые тоже усложняют продвижение войск. Но, в принципе, основная часть города, 85–90%, уже находится под контролем ВС РФ, поэтому многое будет зависеть от того, какая будет погода. Если мы пресечем основные моменты, связанные с пополнением резервов ВСУ, доставкой боеприпасов, медикаментов и продовольствия, то, я думаю, до Нового года город должен быть освобожден, — высказался Кнутов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о закреплении российских военных на занятых позициях в Волчанске. Сейчас там завершается зачистка города. По данным источника, украинские силы понесли значительные потери, речь идет о десятках тысяч солдат. Минобороны РФ эти данные не комментировало.