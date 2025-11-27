День матери
27 ноября 2025 в 10:11

ВСУ оказались на грани поражения в Волчанске

SHOT: российские войска приступили к финальной зачистке Волчанска от ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Российские военные закрепляются на занятых позициях в Волчанске, где в настоящее время проводится завершающая стадия зачистки городской территории, пишет Telegram-канал SHOT. Сообщается и о значительных потерях со стороны Вооруженных сил Украины, речь идет о десятках тысяч военнослужащих. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Штурмовые подразделения группировки «Север» эвакуировали гражданских лиц, которые в течение нескольких месяцев укрывались в подвальных помещениях. Тысячи тел украинских военных остались в районе реки Волчья, где штурмовые группы ВСУ на протяжении года безуспешно пытались осуществить переправу. Дополнительно тысячи погибших военнослужащих ВСУ остались в лесном массиве у Синельниково, причем их эвакуация в российские морги временно невозможна из-за интенсивного артиллерийского огня противника.

Среди других потерь украинской стороны — полная утрата боеспособности 57-й мотопехотной бригады. Также были уничтожены десятки бойцов националистических формирований, причем часть из них была захвачена в плен.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко говорил, что около 90% территории Волчанска перешли под контроль российских вооруженных сил, а оставшиеся 10% города находятся в серой зоне. Он также проинформировал, что в настоящее время ведутся активные действия по зачистке городской территории.

