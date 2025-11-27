День матери
27 ноября 2025 в 13:19

ВС России уничтожили два автомобиля ВСУ прямым попаданием

ВС России уничтожили два автомобиля ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российская армия обнаружила и уничтожила два автомобиля с живой силой ВСУ прямым попаданием, сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в Telegram-канале. По его словам, военные выполнили задачу на Краматорско-Дружковском направлении, когда двигались к передовым позициям. В Минобороны России эти данные не комментировали.

Пока Зеленский пытается уйти от переговоров, наши парни долбят врага по всем направлениям!поделился журналист.

По его словам, работа была выполнена в ходе воздушной разведки над позициями ВСУ в Константиновке операторами FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск.

Ранее подразделения российской армии улучшили свои тактические позиции на Красноармейском направлении. В Минобороны РФ уточнили, что за последние сутки было отмечено успешное продвижение ВС в северной части микрорайонов населенного пункта.

Стало известно, что 27 ноября российские бойцы освободили Васюковку в ДНР. По данным Минобороны, работу по взятию населенного пункта под контроль выполнили военные Южной группировки войск.

