На Красноармейском направлении подразделения российской армии улучшили свои тактические позиции, сообщили в Министерстве обороны РФ. За последние сутки было отмечено успешное продвижение в северной части микрорайонов этого населенного пункта.

В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

По информации военного ведомства, в ходе боевых действий на данном участке фронта противник понес значительные потери в живой силе. Было уничтожено более 275 военнослужащих ВСУ, а также одна единица танковой техники. Общие потери украинской стороны в зоне ответственности группировки войск «Центр» за отчетный период превысили 465 солдат.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские военные освободили населенный пункт Васюковка в ДНР. Успех операции обеспечили бойцы Южной группировки войск.