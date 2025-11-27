День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 12:26

Минобороны раскрыло детали продвижения ВС России в Красноармейске

Минобороны: ВС России продвинулись в северном направлении Красноармейска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На Красноармейском направлении подразделения российской армии улучшили свои тактические позиции, сообщили в Министерстве обороны РФ. За последние сутки было отмечено успешное продвижение в северной части микрорайонов этого населенного пункта.

В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

По информации военного ведомства, в ходе боевых действий на данном участке фронта противник понес значительные потери в живой силе. Было уничтожено более 275 военнослужащих ВСУ, а также одна единица танковой техники. Общие потери украинской стороны в зоне ответственности группировки войск «Центр» за отчетный период превысили 465 солдат.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские военные освободили населенный пункт Васюковка в ДНР. Успех операции обеспечили бойцы Южной группировки войск.

Россия
Минобороны РФ
ВС РФ
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Одноклассники» выпустили мейковер-шоу ко Дню матери
Сийярто раскрыл, сколько будет актуально исключение Венгрии из санкций США
«Станем беднее»: экономист об идее банков запретить скидки маркетплейсов
Стало известно, как дети попали в пыточный рехаб на Урале
«Уберите медведя»: Наталия Орейро вспомнила ночевку в русской избушке
Москва и Баку намерены довести товарооборот до $5 млрд
В МИД России оценили истинный вклад ЕС в достижение мира на Украине
ЕС заподозрили в подготовке к военному столкновению с Россией
Силовики начали обыски в соццентре после заявлений о насилии и пытках
В Свердловской области мать пойдет под суд за убийство своего сына
В школах одной из стран Азии станут изучать русский язык
В МИД России озвучили пугающие показатели дефицита госбюджета в ЕС
Оставшаяся в одиночестве на границе школьница получила компенсацию
Блокадница получит полмиллиона рублей за падение на льду
С лососем и авокадо: нескучный рецепт салата цезарь
Наталия Орейро раскрыла правду о «романе» с Факундо Арана
Психолог объяснила причины родительского выгорания
Ужин без угрызений совести: полезный салат с креветками
В Совфеде уличили Европу в создании «инфраструктуры войны»
В Москве раскрыли громкое убийство компаньона Билла Гейтса
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.