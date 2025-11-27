«Гамбит НАТО провалился»: на Западе заявили о крахе плана по Украине Аналитик Уотсон: замедлить наступление ВС России на Украине уже невозможно

План Запада по Украине провалился, заявил в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон. По его словам, замедление российской армии уже не представляется возможным. Эксперт напомнил, что все попытки перебороть стратегическую выносливость и боевую готовность РФ изначально обречены на неудачу, если руководствоваться историческими фактами.

Гамбит НАТО на Украине провалился. Речь на фронте уже не о том, чтобы замедлить продвижение российской армии, а о том, чтобы понять, готова ли Россия к компромиссу, — подчеркнул Уотсон.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что стратегические просчеты Запада в вопросе будущего Украины и ее отношений с НАТО привели к катастрофе для украинского народа. Он считает, что кризис не имеет дипломатического решения и может перерасти в затяжной замороженный конфликт.

До этого турецкий эксперт Серхат Латифоглу заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, ответственному за продолжающийся конфликт, придется бежать за границу. По его словам, политик будет вынужден искать убежище в странах, не имеющих договоров об экстрадиции. Как считает Латифоглу, это может произойти в любой момент.