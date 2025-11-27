День матери
27 ноября 2025 в 11:31

Американский профессор обвинил Запад в украинской катастрофе

Профессор Миршаймер: план по вступлению Украины в НАТО обернулся катастрофой

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Стратегические просчеты Запада в вопросе будущего Украины и ее отношений с НАТО привели к катастрофе для украинского народа, заявил в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его мнению, кризис не имеет дипломатического решения и может перерасти в затяжной замороженный конфликт.

Я считаю, что идеи о вступлении Украины в НАТО были стратегически глупы. И в конечном итоге это обернулось катастрофой для Украины. Поэтому меня глубоко возмущает, когда люди, выступавшие за вступление Киева в Альянс, а затем за разжигание войны, претендуют на моральное превосходство. Возможно, поначалу они считали себя морально правыми, подталкивая Украину к этому пути. Но учитывая, как все обернулось, именно они повергли украинский народ в катастрофу, — сказал ученый.

Он также заявил, что ситуация зашла в тупик, и дипломатический путь урегулирования фактически закрыт, что создает серьезные вызовы безопасности для США и Европы.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что экономические факторы не позволят НАТО нормализовать отношения с Россией после завершения кризиса на Украине. Парламентарий подчеркнула, что Альянс изначально создавался как структура, противостоящая РФ.

Украина
НАТО
Запад
Россия
