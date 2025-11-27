День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 13:19

Трамп решился на новый подход к урегулированию конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует попробовать новый подход к урегулированию конфликта на Украине, сообщает американский журнал Atlantic. По его информации, министр армии США Дэниел Дрисколл проинформировал о намерениях главы государства на встрече с дипломатами из Европейского Союза. В Вашингтоне констатировали, что все предыдущие способы закончить боевые действия оказались безрезультатными.

Один из дипломатов потребовал объяснить, почему США так резко сменили курс, сорвав попытки надавить на Россию посредством санкций. <...> Ответ состоял в том, что другие способы завершить <…> [боевые действия] были неудачными, — говорится в публикации.

Уточняется, что встреча Дрисколла с европейскими дипломатами прошла после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 ноября. По данным источника, беседа была теплой, но при этом напряженной. Дрисколл также предупредил собеседников, что дальнейшее промедление обернется для Украины большими потерями.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Зеленского не подрывать мирное урегулирование конфликта. Он посоветовал украинскому лидеру признать существующие реалии.

