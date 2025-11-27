Ликвидация окруженных сил ВСУ под Купянском попала на видео

Ликвидация окруженных сил ВСУ под Купянском попала на видео ВС России уничтожили пехоту и технику ВСУ в окружении на левобережье Оскола

На Купянском направлении операторы FPV-дронов ликвидировали боевую технику, ударные беспилотники и живую силу противника, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Военнослужащие группировки войск «Запад» продолжают планомерное уничтожение украинских формирований, которые оказались в окружении на левом берегу реки Оскол.

Для эффективного обнаружения объектов противника активно применяются разведывательные беспилотные летательные аппараты. Артиллерийские подразделения используют полученные данные для нанесения точных ударов по выявленным целям.

На опубликованных видеокадрах демонстрируется работа расчета БПЛА, который осуществляет сборку и запуск разведывательного дрона Supercam. После выявления координат расположения противника артиллеристы наносят удары из самоходных артиллерийских установок «Пион».

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что российская армия уничтожила в Харьковской области до пяти танков Abrams. По его словам, боевые машины удалось ликвидировать вместе с личным составом ВСУ. В Минобороны эти данные не комментировали.