11 ноября 2025 в 14:14

В Госдуме оценили возможность введения 13-й зарплаты для бюджетников

Депутат Бессараб: введение 13-й зарплаты для бюджетников невозможно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ввести 13-ю зарплату для бюджетников невозможно из-за особенностей формирования федерального бюджета, рассказала Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она также отметила нехватку бюджета.

Всегда поражаюсь, когда коллеги вносят такие своевременные предложения. Зная, что сегодня и на ближайшие три года у нас дефицитный бюджет, предлагать такое странно, — рассказала Бессараб.

Она подчеркнула, что для выплаты дополнительной зарплаты всем бюджетникам в стране придется выделить еще около 1 трлн рублей. По ее мнению, в таком случае деньги придется изымать из других сфер.

Ранее экономист Илья Мосягин рассказал, что введение заработной платы замужним россиянкам за домашний труд спровоцирует рост налогов и бюрократии. Кроме того, по его мнению, эта мера приведет к недопониманию и спорам в семьях.

