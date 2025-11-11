В Госдуме оценили возможность введения 13-й зарплаты для бюджетников Депутат Бессараб: введение 13-й зарплаты для бюджетников невозможно

Ввести 13-ю зарплату для бюджетников невозможно из-за особенностей формирования федерального бюджета, рассказала Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она также отметила нехватку бюджета.

Всегда поражаюсь, когда коллеги вносят такие своевременные предложения. Зная, что сегодня и на ближайшие три года у нас дефицитный бюджет, предлагать такое странно, — рассказала Бессараб.

Она подчеркнула, что для выплаты дополнительной зарплаты всем бюджетникам в стране придется выделить еще около 1 трлн рублей. По ее мнению, в таком случае деньги придется изымать из других сфер.

