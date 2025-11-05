Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 16:35

Слуцкий сообщил о возможной встрече с евродепутатом из Люксембурга в ГД

Слуцкий: депутаты Госдумы планируют встречу с евродепутатом Картайзером

Леонид Слуцкий

Комитет Госдумы по международным делам может провести встречу с депутатом Европарламента от Люксембурга Фернаном Картайзером уже на следующей неделе, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, обсуждение состоится в рамках парламентских контактов, направленных на поддержание диалога с представителями европейских стран.

Не исключаю, что буквально на следующей неделе может состояться встреча членов комитета по международным делам с евродепутатом от Люксембурга Фернаном Картайзером, — написал Слуцкий.

Ранее стало известно, что фракция «Европейская группа консерваторов и реформистов» в Европарламенте исключит депутата Фернана Картайзера из-за его визита в Россию. При этом сам парламентарий назвал такое развитие событий успехом.

Картайзер называл Россию красивой, чистой и безопасной страной. По его словам, на Западе недооценивают туристический потенциал РФ. Политик рассказал, что побывал в Эрмитаже и дважды посетил Кремль. Картайзер уточнил, что времени у него немного, но при каждом визите он старается увидеть как можно больше в России.

