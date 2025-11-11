Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 14:21

Политолог ответил, есть ли покровители у критикующего Зеленского Порошенко

Политолог Павлив: Порошенко действует против Зеленского с одобрения США

Петр Порошенко Петр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко действует против главы государства Владимира Зеленского с одобрения Вашингтона, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог и политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, политики являются злейшими врагами. Однако он отметил, что Порошенко в настоящее время не представляет никакой серьезной угрозы для Зеленского.

У Порошенко есть благословение в Вашингтоне на критику Зеленского. Но никакой реальной угрозы на сегодняшний день он для украинского лидера не представляет. А так-то они злейшие враги с Зеленским. Банковая предпринимает серьезные шаги для того, чтобы посадить Порошенко — огромное количество дел заведено на его окружение и бизнес. Сам он имеет подозрения, так что для Порошенко нет другого выхода, кроме как действовать против Зеленского, — пояснил Павлив.

Ранее парламентская фракция партии «Европейская солидарность» Порошенко объявила о начале процедуры отставки правительства. Политики объяснили свои действия коррупционным скандалом в сфере энергетики и некомпетентностью кабинета министров. Поводом для политического демарша стало антикоррупционное расследование, связанное с деятельностью бизнесмена Тимура Миндича.

