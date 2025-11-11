В Госдуме предрекли судьбу Зеленского до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться власти до конца года из-за коррупционных нарушений, выявленных Национальным антикоррупционным бюро, сообщил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. По словам парламентария, ему грозит либо передача власти новому ставленнику Запада, либо бегство из страны.

У влепившегося в кресло, все больше напоминающего быка с родео Зеленского мало шансов удержаться в нем до конца текущего года, — заявил Шеремет.

Как отметил депутат, Вашингтон «методично загоняет Зеленского в угол», а предъявленные антикоррупционным бюро доказательства масштабной коррупции ставят крест на его политическом будущем. Шеремет отметил, что украинскому лидеру угрожает гнев собственного народа, если он своевременно не покинет свой пост.

Ранее сообщалось, что на Украине прошли антикоррупционные обыски, проведенные 10 ноября НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Операция затронула экс-министра энергетики, действующего министра юстиции Германа Галущенко, совладельца студии «Квартал 95» Сергея Миндича, считающегося «кошельком» Зеленского, и компанию «Энергоатом».

Позже были обнародованы записи разговоров по коррупционному делу, однако реальные имена участников не раскрывались. По данным украинских СМИ, Миндич и его предполагаемые сообщники братья Александр и Михаил Цукерманы покинули страну за несколько часов до обысков.