Названо главное условие быстрой отставки правительства Украины

Отставка правительства Украины может произойти очень быстро только при соответствующей отмашке Соединенных Штатов, заявил NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, для переформатирования парламента уже есть необходимые люди и договоренности, однако политические силы страны не рискнут действовать без согласования с Вашингтоном.

У партии «Евросолидарности» и ее лидера экс-президента Украины Петра Порошенко нет возможностей для запуска процедуры отставки правительства страны. Фракция состоит всего из 26 человек. Но некое соглашение о возможности переформатирования парламента и президиума парламента существует. Однако ни один из держателей этих парламентских акций, то есть тот, кто контролирует депутатские группы, не рискнет это делать сам без согласования с Вашингтоном. Если будет на это воля и отмашка США, это произойдет очень быстро, — пояснил Павлив.

Он отметил, что даже в случае формирования альтернативного большинства в парламенте избрание нового правительства Украины остается под большим вопросом. По его словам, ключевым препятствием является конституционная норма, согласно которой только президент вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение парламента.

Когда-то подобная история уже происходила между Виктором Ющенко (третий президент Украины. — NEWS.ru) и тогдашним главой «Партии регионов» Виктором Януковичем, когда в итоге Юлия Тимошенко (лидер украинской партии «Батьковщина». — NEWS.ru) была избрана премьером. Поэтому даже переформатирование парламента — это еще не гарантия нового правительства, — резюмировал Павлив.

Ранее парламентская фракция партии «Европейская солидарность» Порошенко объявила о начале процедуры отставки правительства. Политики объяснили свои действия коррупционным скандалом в сфере энергетики и некомпетентностью кабинета министров. Поводом для политического демарша стало антикоррупционное расследование, связанное с деятельностью бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» Зеленского.