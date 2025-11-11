Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 13:31

Названо главное условие быстрой отставки правительства Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отставка правительства Украины может произойти очень быстро только при соответствующей отмашке Соединенных Штатов, заявил NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, для переформатирования парламента уже есть необходимые люди и договоренности, однако политические силы страны не рискнут действовать без согласования с Вашингтоном.

У партии «Евросолидарности» и ее лидера экс-президента Украины Петра Порошенко нет возможностей для запуска процедуры отставки правительства страны. Фракция состоит всего из 26 человек. Но некое соглашение о возможности переформатирования парламента и президиума парламента существует. Однако ни один из держателей этих парламентских акций, то есть тот, кто контролирует депутатские группы, не рискнет это делать сам без согласования с Вашингтоном. Если будет на это воля и отмашка США, это произойдет очень быстро, — пояснил Павлив.

Он отметил, что даже в случае формирования альтернативного большинства в парламенте избрание нового правительства Украины остается под большим вопросом. По его словам, ключевым препятствием является конституционная норма, согласно которой только президент вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение парламента.

Когда-то подобная история уже происходила между Виктором Ющенко (третий президент Украины. — NEWS.ru) и тогдашним главой «Партии регионов» Виктором Януковичем, когда в итоге Юлия Тимошенко (лидер украинской партии «Батьковщина». — NEWS.ru) была избрана премьером. Поэтому даже переформатирование парламента — это еще не гарантия нового правительства, — резюмировал Павлив.

Ранее парламентская фракция партии «Европейская солидарность» Порошенко объявила о начале процедуры отставки правительства. Политики объяснили свои действия коррупционным скандалом в сфере энергетики и некомпетентностью кабинета министров. Поводом для политического демарша стало антикоррупционное расследование, связанное с деятельностью бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» Зеленского.

