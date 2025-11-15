Морозы до -22, метели, гололед: прогноз погоды в России с 17 по 23 ноября

Наиболее теплая неделя будет на юге европейской части страны, там местами до +20. На Дальнем Востоке кое-где подморозит до −20, но из-за влияния Атлантики в традиционно холодных регионах температура воздуха будет намного выше климатической нормы. О погоде в РФ с 17 по 23 ноября NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

К чему готовиться москвичам и жителям соседних областей

В Москве неделя начнется с небольших морозов до −5 градусов. Дневная температура 17 ноября составит от +1 до +6. В понедельник облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможно налипание снега, в ночные и утренние часы гололедица.

Во вторник влияние циклона сохранится, будет облачно и дождь, но температура повысится: в ночные часы от нуля до +5, днем — в диапазоне от +5 до +10. В среду местами небольшие осадки, по ночам от −2 до +3 градусов, в дневное время от нуля до +5. В четверг, 20 ноября, преимущественно без осадков, ночью — от −4 до +1 градуса, днем — до +3.

С пятницы по воскресенье в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. По ночам — от −4 до +1 градуса, днем — в диапазоне от −2 до +3.

В Тверской, Московской, Смоленской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях в начале недели ожидаются снегопады и мокрый снег. Наиболее интенсивные осадки ожидаются во вторник, 24 ноября. Дневная температура в понедельник — от −2 до +3 градусов, во вторник местами потеплеет до +10. Со среды осадки ослабнут, по ночам ожидается нулевая температура, днем — до +3, в четверг ночью похолодает до минус 1–6 градусов, днем — от −1 до +2.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В Рязанской, Калужской, Орловской, Брянской, Тульской областях всю неделю будут идти умеренные дожди, местами с мокрым снегом. В начале периода днем от +4 до +8 градусов, во вторник потеплеет до 6–11 градусов, а ночью — до 3–8 градусов со знаком плюс. В середине недели по ночам от −1 до +3, в дневное время — до +6. Ближе к выходным по ночам начнет подмораживать до −3, а днем воздух станет прогреваться не выше +3. Такая погода теплее климатической нормы примерно на четыре градуса.

В Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях в начале недели относительно тепло, но с небольшими и умеренными дождями. Днем в понедельник — от +7 до +10, во вторник — до +14, по ночам — в диапазоне от +6 до +9. В среду — от нуля до +5, днем — от +4 до +9, дожди. Во второй половине недели осадки усилятся, в ночные часы столбики термометров покажут от нуля до +4, днем — от +2 до +8 градусов. Такая погода теплее климатической нормы примерно на шесть градусов.

Где ожидается самый сильный ветер

В Петербурге температура в течение недели будет находиться в пределах от −1 до +4 градусов, почти каждый день прогнозируются небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

В Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях от −3 до +1 градуса, небольшие осадки в виде снега и снега с дождем. В Мурманской области и на севере Карелии ожидаются более интенсивные осадки в виде снега. По ночам здесь столбики термометров могут опускаться до минус 4–9 градусов, днем — минус 2–7, что холоднее климатической нормы примерно на два градуса.

В Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области дожди со снегом, в дневные часы — от −4 до +1 градуса, по ночам в начале недели — минус 1–6, а ближе к выходным похолодает примерно на два пункта. В Ненецком автономном округе в понедельник ожидается снег с метелью при ветре 18–23 метра в секунду, на арктическом побережье порывы будут достигать скорости 25–30 метров в секунду.

В какие регионы придут мощные дожди

В Удмуртии, Чувашии, Марий-Эл, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях в начале недели днем от −4 до +1 градуса, небольшой снег. Во вторник, 18 ноября, ожидается умеренный снег с дождем при дневной температуре в диапазоне от +5 до +10, в среду сильный дождь, от +2 до +7. С четверга начнется похолодание: по ночам — до −4 градусов, днем — от −1 до +2. С учетом потепления в начале периода такая погода отклонится от климатической нормы вверх примерно на шесть градусов.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областях в начале недели ожидаются небольшие дожди, дневная температура в диапазоне от +3 до +8 градусов. Во вторник осадки продолжатся, но потеплеет местами до +12 градусов. В среду — от +5 до +9 градусов, не обойдется без умеренных осадков, а в четверг начнутся сильные дожди при температурном фоне 4–8 градусов выше нуля. Такая погода теплее климатической нормы примерно на семь градусов.

Где сохраняется почти летнее тепло

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях теплее климатической нормы на восемь градусов. Столбики термометров в дневное время 17 ноября здесь покажут от +9 до +14 градусов, во вторник и среду потеплеет до +17. В понедельник, среду и четверг местами возможны небольшие кратковременные дожди.

В Краснодарском крае и Адыгее также тепло — днем от +13 до +18 градусов, во вторник, среду и четверг местами до +20. Такая погода теплее климатической нормы примерно на восемь градусов. На протяжении всей недели будет преимущественно без осадков, лишь в четверг появится вероятность небольших дождей.

В республиках Северного Кавказа и на Ставрополье без осадков, днем до +18, в среду и четверг местами до +20.

Куда внезапно пришла оттепель

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа окажутся во власти мощного атлантического циклона, который принесет сюда мокрый снег, дожди и снегопады, а также сильные ветра до 17–22 метров в секунду. Из-за такого сочетания стоит готовиться к метелям, гололедам и изморозям. В понедельник дневная температура воздуха будет в диапазоне от −1 до −6 градусов, во вторник потеплеет и будет от −4 до +1, в среду — до +6. В четверг начнется похолодание, столбики термометров не поднимутся выше +2 градусов.

В Свердловской и Тюменской областях в первой половине недели ожидаются небольшие осадки при температуре воздуха от −4 до +1 градуса в понедельник и плюс 3–8 градуса во вторник и среду. К четвергу и пятнице осадки усилятся, термометры покажут от −1 до +5. Такая погода теплее климатической нормы примерно на восемь градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинской и Курганской областях ожидаются небольшие осадки в виде дождя днем и мокрого снега по ночам, в четверг они усилятся. В ночные часы до −4 градусов, днем в понедельник от нуля до +5, в среду местами потеплеет до +9. В четверг ночью слабоположительные значения, днем — от +1 до +6. Эти значения также примерно на восемь градусов выше климатической нормы.

В Омской, Томской, Новосибирской областях, а также в Алтайском крае также теплее, чем должно быть в это время года, примерно на семь градусов. Дневная температура от слабоположительной в начале недели поднимется к середине и второй половине периода до плюс 3–8 градусов. По ночам на протяжении недели в диапазоне от нуля до −5 градусов. Небольшие осадки здесь ожидаются в виде снега и мокрого снега.

В центре и на юге Красноярского края, в Республике Алтай, Тыве, Хакасии и Кемеровской области также теплее нормы, отклонение составляет примерно семь градусов. В дневные часы от нуля до +8, во второй половине недели местами до +10. По ночам около нуля. В этих регионах прогнозируются небольшие и умеренные осадки практически каждый день.

Где будут самые сильные отклонения от температурной нормы

На севере Красноярского края (в Эвенкии, Таймырском и Туруханском округах) в начале недели из-за циклона ожидается очень сильный ветер, 25–30 метров в секунду, метель и гололедные явления. Снегопады здесь будут продолжаться всю неделю. При этом здесь ожидается резкое ослабление морозов: в понедельник днем термометры покажут здесь от нуля до −5. Во вторник от −3 до −8 градусов, в среду подморозит до −10, а в четверг вновь потеплеет и в дневное время ожидается в диапазоне от −5 до +2, что выше климатической нормы примерно на 10 градусов.

Атлантическое тепло придет не только на север Урала и Таймыр, но и на территорию традиционно морозной Якутии. Лишь на востоке республики температурный фон будет в пределах климатической нормы, в большинстве улусов — теплее обычного на 5–11 пунктов. На севере дневная температура постепенно понизится: в начале недели здесь около −14 градусов с небольшим снегом, во вторник похолодает до −19, к четвергу — до −22. В южных районах в понедельник и вторник ожидается минус 3–8 градусов с умеренным снегом, в последующие сутки осадки ослабнут, но похолодает до 7–12 градусов мороза. В Якутске днем в понедельник и вторник около −3 градусов и от −9 до −11 в среду и четверг.

Анадырь, Чукотский автономный округ Фото: Андрей Зима/РИА Новости

В Магаданской области холоднее климатической нормы, днем от −9 до −14 градусов, по ночам до −20 и ниже. При этом здесь ожидаются небольшие снегопады.

На востоке Чукотки морозы слабые — от −2 до −7, снегопады. Преобладающая температура в округе днем от −11 до −16 в начале недели, ближе к выходным — от −17 до −22, по ночам — до −25.

На Камчатку с юга надвигается циклон, который принесет сильные осадки — наиболее интенсивные снегопады стоит ждать во вторник и среду. Температура воздуха днем в диапазоне от +1 до −4.

В каких регионах погода будет неустойчивой

В Бурятии днем в понедельник и вторник от −3 до +3, дожди со снегом. В последующие дни осадки ослабнут и похолодает местами до −5 градусов. В конце рабочей недели столбики термометров в дневное время покажут от −3 до +4, что на пять градусов выше климатической нормы.

В Забайкалье неделя начнется с сильных снегопадов, в понедельник днем — от −1 до −6. Во вторник без осадков и около нуля, в среду и последующие дни — от −1 до −5.

В Амурской области теплее нормы примерно на три градуса. В первой половине недели дневные температуры составят около −9 градусов, затем потеплеет и термометры покажут от +1 до −4.

На юге Хабаровского края и в Еврейской автономной области слабый мороз — от −4 до +1. В понедельник и четверг умеренные снегопады.

В Приморье снег и мокрый снег, гололедные явления, снежные заносы. Температура воздуха днем в начале недели от −4 до +1 и минус 3–8 градусов по ночам. К середине недели осадки прекратятся, в ночное время подморозит до −13, днем — от −2 до −7. Ближе к выходным днем потеплеет, столбики термометров покажут от −4 до +1, местами днем потеплеет до +7.

На юге Сахалина местами в начале недели до +11 градусов, дожди, местами сильные, и ветер до 15 метров в секунду. Во вторник дожди продолжатся, но похолодает, температура днем составит от −1 до +4 градусов. В среду температурный фон останется таким же, но осадки ослабнут. К концу недели дневная температура повысится до плюс 2–7 градусов.

Читайте также:

Ледяной ветер и холод до −30 градусов? Погода в Москве в январе: чего ждать

Густой снегопад и дубак до −25? Погода в Москве в начале декабря: что ждать

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить

Рекорды температур: почему погодных аномалий стало больше и чем это грозит

Будущее наше тепло: Москве предсказали резкое изменение климата