Посольство России ответило на обвинения МИД Румынии из-за БПЛА

Посольство России в Бухаресте отвергло обвинения МИД Румынии в якобы нарушении российским беспилотником воздушных границ страны. В Telegram-канале дипломаты отметили, что Министерство иностранных дел Румынии «устроило спектакль».

В качестве доказательств были предъявлены обломки и фотографии беспилотного летательного аппарата, якобы «упавшего» на румынскую территорию в ходе налета на объекты гражданской инфраструктуры на Украине, — указали в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что румынским дипломатам объяснили: для ВС России гражданские объекты никогда не были и не будут целями.

Ранее сообщалось, что около 60% граждан Румынии не рассматривают Россию как страну, от которой можно ждать военного нападения. Как следует из результатов исследования социологической компании Avangarde, лишь 4% считают, что опасность очень высока, а 29% — что она высока. Оставшиеся 9% участников опроса решили не отвечать на вопрос.

Тем временем Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 и два немецких истребителя Eurofighter у границы с Украиной. Поводом стала воздушная тревога. В ведомстве пояснили, что командиры миссии получили разрешение на поражение воздушных целей, если те проникнут в румынское воздушное пространство и представят угрозу безопасности граждан страны.