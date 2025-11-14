Финансовая и военная помощь Украине укрепляет коррупционные схемы, а не ее оборону, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. По его словам, происходящее на фронте и внутри страны требует пересмотра подхода к поддержке Киева, передает Reuters.

Возникают коррупционные скандалы, в которых замешано украинское правительство, поэтому я бы не хотел, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров использовались для подпитки дальнейшей коррупции, — подчеркнул Сальвини.

Политик также добавил, что не думает, будто отправка большего количества оружия решит проблему. По его мнению, происходящее, включая продвижение российских войск, говорит о том, что в интересах всех сторон, прежде всего Украины, прекратить военное противостояние.

Ранее болгарский аналитик Анастасия Гешева заявила, что коррупционный скандал с участием президента Украины Владимира Зеленского был организован главой Белого дома Дональдом Трампом. Эксперт удивилась, почему американский лидер, располагающий всей информацией о ситуации в Киеве, не обнародовал эти данные сразу после своего возвращения к власти.