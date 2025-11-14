Жители Киева обвинили Зеленского в коррупции Жители Киева считают, что Зеленский был осведомлен о коррупции в энергетике

Жители Киева уверены, что президент Владимир Зеленский был осведомлен о коррупции в энергетическом секторе, сообщает «Страна.ua». По мнению опрошенных, руководство страны и предприятий действует в одном кругу и все знают о происходящем.

В одной семье жить и не знать, где папа, где мама? — возмутилась одна из собеседниц.

По словам молодого человека, Зеленский определенно точно был в курсе всех событий и даже мог участвовать в этом. В то же время другая женщина выразила надежду, что ее дети смогут навсегда покинуть страну.

Опрос проводился в центре Киева на улице Независимости. Некоторые участники выразили желание собраться на митинг против действующей власти. Один из прохожих даже удивился, что недостаточно много средств было разворовано. Другие респонденты подчеркнули, что при текущей власти борьба с коррупцией на Украине снизилась.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала коррупционный скандал с участием соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича как «лопнувший гнойник» на теле Украины. Дипломат подчеркнула, что речь идет не о простой коррупции, а о глобальной мафиозно-криминальной системе.