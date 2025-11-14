Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 21:32

Жители Киева обвинили Зеленского в коррупции

Жители Киева считают, что Зеленский был осведомлен о коррупции в энергетике

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Жители Киева уверены, что президент Владимир Зеленский был осведомлен о коррупции в энергетическом секторе, сообщает «Страна.ua». По мнению опрошенных, руководство страны и предприятий действует в одном кругу и все знают о происходящем.

В одной семье жить и не знать, где папа, где мама? — возмутилась одна из собеседниц.

По словам молодого человека, Зеленский определенно точно был в курсе всех событий и даже мог участвовать в этом. В то же время другая женщина выразила надежду, что ее дети смогут навсегда покинуть страну.

Опрос проводился в центре Киева на улице Независимости. Некоторые участники выразили желание собраться на митинг против действующей власти. Один из прохожих даже удивился, что недостаточно много средств было разворовано. Другие респонденты подчеркнули, что при текущей власти борьба с коррупцией на Украине снизилась.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала коррупционный скандал с участием соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича как «лопнувший гнойник» на теле Украины. Дипломат подчеркнула, что речь идет не о простой коррупции, а о глобальной мафиозно-криминальной системе.

Украина
украинцы
коррупция
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России уничтожили три БПЛА ВСУ
Стало известно о возросшем количестве погибших в ДТП в Пермском крае
Жители Киева обвинили Зеленского в коррупции
В Одинцово локализовали пожар в элитном банном комплексе
На Запорожской АЭС отключили линию электропередачи
Раскрыты данные о жертвах аварии с микроавтобусом в Пермском крае
Игры с Киркоровым, двое детей, театр: куда пропал актер Алексей Секирин
Оторванные пальцы, пытки утюгом и мать-убийца: главные ЧП недели
Москвичей предупредили о мокром снеге
Следственный комитет завершил расследование дела против представителей МУС
Бельгийская наездница погибла в конюшне
«Отвлечь внимание»: Трамп выдвинул новое требование по делу Эпштейна
Литва усилит надзор за россиянами
В Италии раскритиковали военную поддержку Украины
Медведев объяснил, как коалиция Мерца «наложила в штаны» из-за России
Трамп высказался об инфляции в США
Кто сдал Зеленского: список предателей-коррупционеров, удар Медведева
В Польше заявили об открытии КПП на границе с Белоруссией
Взносы за капремонт взвинтили на рекордные 17% в российском городе
В Ленобласти целый город лишился воды после масштабной аварии
Дальше
Самое популярное
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.