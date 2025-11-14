Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 16:52

«Могут остаться без квартиры»: риелтор об идее покупки жилья частями

Риелтор Зайцева: покупка жилья частями невыгодна собственнику и государству

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Покупка жилья по частям невыгодна как собственнику, так и государству, заявила NEWS.ru эксперт по недвижимости Марина Зайцева, комментируя инициативу движения «Иван Чай» о введении в России практики продажи отдельных квадратных метров в квартирах от застройщика. По ее словам, в настоящее время на рынке существует множество программ, предназначенных для приобретения помещения в новостройках.

Минстрой рассматривает инициативу выкупать квартиру частями без ипотеки. Эта схема призвана сделать жилье доступнее для россиян. Во-первых, жилье должно кому-то принадлежать. Значит, его как социальное должно выкупить государство и потом через социальные фонды предоставлять на таких условиях малоимущим гражданам. Но это будет слишком большая нагрузка на бюджет. Если покупатель сможет получить право собственности только после полной выплаты долга, то это тоже крайне невыгодно, — пояснила Зайцева.

Она добавила, что в таком случае гражданам придется платить дважды: за аренду жилья и за новую квартиру в течение долгого времени. По словам Зайцевой, при ипотеке покупатель сразу получает возможность жить и распоряжаться квартирой. Риелтор также подчеркнула, что существует риск смены обстоятельств, например, из-за перехода на новую работу или переезда.

Строительным компаниям тоже невыгодно долгие годы держать квартиру на своем балансе на таких условиях. Если речь идет о других коммерческих организациях, то гарантии надежности очень низкие. Люди через несколько лет, выплатив приличную сумму, могут остаться без квартиры, — предупредила Зайцева.

Она напомнила, что в России доступны различные варианты финансирования: рассрочки до пяти лет, траншевая ипотека и субсидированные процентные ставки. По мнению эксперта, всегда можно найти наиболее подходящую и выгодную программу для себя, и пока эти предложения существуют, стоит ими воспользоваться.

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что ипотека в стране станет массовой, если процентная ставка опустится до 5–6%. Даже при текущей ключевой ставке в 16,5%, по его словам, наблюдается оживление рынка.

