Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 09:12

Украинцев начали штрафовать из-за газа

Obozrevatel: украинцев начали серьезно штрафовать за газовые нарушения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жителей Украины начали серьезно штрафовать из-за «газовых нарушений», сообщает Obozrevatel.ua. По информации издания, под «штрафом» на самом деле понимается не штраф в его привычной форме, а доначисление объемов газа. В некоторых случаях суммы могут достигать сотен тысяч гривен.

Если экспертиза выявляет нарушения, то газовики имеют право доначислить суммы в платежках так, будто потребитель тратил газ и это не фиксировал счетчик, — отметил источник.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что грядущий зимний период станет для Украины наиболее сложным испытанием. Также он напомнил о решении увеличить объем немецкой финансовой помощи на €3 млрд в 2026 году. Общая сумма поддержки со стороны ФРГ в этом периоде достигнет €12 млрд.

До этого стало известно, что на Украине начались экстренные отключения света вне графика. По данным на вечер 20 ноября электричества не было в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черновицкой и Одесской областях. Оператор ДТЭК уточнил, что будет держать в курсе изменений ситуации.

Украина
штрафы
газ
счетчики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге студентка заявила, что поджигала вышки сотовой связи
Стало известно, как мошенники начали обманывать автовладельцев
Московский суд взыскал с германской компании миллиарды евро
Двухмесячная девочка попала в больницу из-за отравления дымом при пожаре
«Крупнейший успех»: военэксперт объяснил важность освобождения Купянска
Бывший сотрудник СБУ рассказал о компроматах НАБУ и САП
В небе над российским регионом засияла таинственная вспышка
В России повысят исполнительский сбор за взыскание долгов
Работа крупного российского перевозчика оказалась заблокирована
Гагин назвал причину побега из Украины «кошелька Зеленского»
Больше 20 детей умерли из-за сиропа от кашля
«Главный диверсант»: россиянам назвали основные причины тромбоза
Главные тренды в рекламе в 2026 году обсудили на НРФ-9 в Москве
Украину предупредили об обрушении фронта уже скоро
Зеленского отговаривают от переизбрания
Россиянка чуть не погибла во время отдыха на пляже из-за медузы
Стало известно, как Лукашенко заставил сдаться Литву
Четверо детей погибли при взрыве на химзаводе в Пакистане
Ким обвинила крупные банки в намерении «уничтожить конкурентов»
Дешево и вкусно: этот рецепт с минтаем станет вашим любимым ужином надолго
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.