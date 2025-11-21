Украинцев начали штрафовать из-за газа

Жителей Украины начали серьезно штрафовать из-за «газовых нарушений», сообщает Obozrevatel.ua. По информации издания, под «штрафом» на самом деле понимается не штраф в его привычной форме, а доначисление объемов газа. В некоторых случаях суммы могут достигать сотен тысяч гривен.

Если экспертиза выявляет нарушения, то газовики имеют право доначислить суммы в платежках так, будто потребитель тратил газ и это не фиксировал счетчик, — отметил источник.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что грядущий зимний период станет для Украины наиболее сложным испытанием. Также он напомнил о решении увеличить объем немецкой финансовой помощи на €3 млрд в 2026 году. Общая сумма поддержки со стороны ФРГ в этом периоде достигнет €12 млрд.

До этого стало известно, что на Украине начались экстренные отключения света вне графика. По данным на вечер 20 ноября электричества не было в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черновицкой и Одесской областях. Оператор ДТЭК уточнил, что будет держать в курсе изменений ситуации.