23 ноября 2025 в 18:09

Мужчина жестоко избил жену на глазах у всего автобуса

Мужчина жестоко избил жену в автобусе из-за подачи заявления на развод

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Москве мужчина начал бить свою жену на автобусной остановке и продолжил уже в автобусе, узнав, что она хочет от него уйти, сообщает MK.RU. Инцидент произошел утром в пятницу. Уроженец Мордовии пришел в квартиру супруги, чтобы выяснить отношения, после того, как узнал о ее намерении расторгнуть брак.

Конфликт обострился по пути к логопеду, к которому супруги везли ребенка. На остановке женщина предложила мужу найти работу и осудила его образ жизни, в ответ на это он ее ударил. Мужчина продолжал избивать жену и в салоне автобуса, в какой-то момент достав кухонный нож. Хотя автобус остановился, и пассажиры покинули его, он продолжал наносить удары. В итоге мужчина был задержан полицией. Медики диагностировали у пострадавшей ушибы головы, а супруга накажут за сопротивление при задержании.

Ранее мужчина облил жену кипящим жарким в Закаменском районе Бурятии, пострадавшая получила ожоги лица и шеи. Супруг вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Женщина стала упрекать его за поведение, а тот, не найдя аргументов в свою защиту, схватил горячую сковороду с тушеным мясом и вылил содержимое на супругу. Женщина самостоятельно вызвала скорую помощь, на подозреваемого возбудили уголовное дело.

