23 ноября 2025 в 17:56

Российские хоккеисты устроили драку на матче НХЛ

В матче НХЛ произошла драка между российскими хоккеистами Мичковым и Грицюком

Матвей Мичков
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Филадельфия Флайерс» и «Нью-Джерси Девилс» произошла драка с участием российских хоккеистов Матвея Мичкова и Арсения Грицюка, передает Lenta.ru. Конфликт между игроками произошел в конце первого периода, когда они боролись за шайбу у бортика. В результате Мичков получил четыре минуты штрафа за драку, а Грицюк — две минуты.

«Филадельфия» одержала победу над соперником со счетом 6:3. Одна из шайб в ворота противника была заброшена Мичковым. Благодаря этому успеху «Флайерс» набрала 25 очков в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ и поднялась на восьмое место. «Нью-Джерси» с 27 очками продолжает лидировать на Востоке, занимая вторую строчку.

Ранее на стадионе «Лукойл Арена» в Москве после футбольного матча произошла драка между фанатами: болельщики «Спартака» избили поклонника ЦСКА. Клуб пострадавшего планирует добиваться наказания для виновных. Ранее во время игры на центральных трибунах также возникал конфликт между фанатами. Кирилл Брейдо, представитель ЦСКА, призвал к тщательному разбирательству ситуации.

